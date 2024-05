En prisión preventiva quedó chofer de micro que atropelló y mató a escolar en Valparaíso: conducía bajo los efectos de la cocaína

En prisión preventiva quedó el conductor del microbús del recorrido 702 que la mañana de este lunes 13 de mayo atropelló y dio muerte a un adolescente de 14 años en la intersección de calles Chaparro con Palermo, en el cerro Cordillera de Valparaíso.

El responsable de causar el fatal accidente fue detenido por Carabineros luego que escapara del lugar del accidente sin prestarle ayuda al menor de edad que en ese momento iba rumbo al colegio en horas de la mañana de este lunes.

De igual forma, se estableció que el chofer de la micro conducía la máquina bajo los efectos de la cocaína, tal como lo demostró el test narcotest realizado.

El fiscal de instrucción y flagrancia de Valparaíso, Andrés Gallardo, comentó que "se le realizó la prueba narcotest, que dio resultados positivos. También se incautaron imágenes del vehículo que dieron cuenta de la dinámica del accidente".

En la audiencia de formalización se indicó que la tragedia se produjo luego que el adolescente identificado como Mauro salió de su casa a tomar la micro y cayó del bus cuando intentaba subirse. Pese a ello, el conductor aceleró y lo arrolló.

Jennifer Estay, madre del adolescente fallecido, expresó en las afueras del Juzgado de Garantía de Valparaíso, que "no puede ser que nuestros hijos se vayan en una micro a cargo de un conductor con cocaína. Esa es parte de la educación de calidad que exigen nuestros estudiantes acá en Chile: más test, más control en Valparaíso".

También aseguró que "en Valparaíso no hay carabineros", agregando que "esto pasa por la responsabilidad de un ser humano que le quitó la vida a mi hijo en el mejor momento de su vida. Mi hijo tenía 14 años y una cantidad de metas increíbles. Nos destrozaron como familia, me rompieron la mitad del alma".

La madre del menor sostuvo que "si iba bajo los efectos de la cocaína, es muy difícil de ver... claro. Agradezco a la pasajera que no sé quién fue, que se bajó y asistió en los primeros momentos a Mauro".

Por último, comentó que "más que sentir rabia, tengo demasiado dolor. No me cabe la rabia. Lo que sí me cabe es el agradecimiento y por eso me estoy sosteniendo".

Cabe hacer presente que la familia de Mauro anunció que presentará acciones legales en contra de quienes resulten responsables de lo ocurrido, con el objetivo de que situaciones como las acontecidas este lunes en el cerro Cordillera, no vuelvan a ocurrir.

(Imagen de referencia)

