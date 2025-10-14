En prisión preventiva quedaron cuatro formalizados por robar jurel desde pesquero en Coronel

La Corte de Apelaciones de Concepción resolvió revocar la decisión del Juzgado de Garantía de Coronel y decretó prisión preventiva para cuatro imputados por un robo frustrado con intimidación ocurrido en la costa de Coronel, en el caso conocido como el "turbazo del jurel".

La medida afecta a Claudio Alejandro Monsalves Sáez, Yohan Segundo Becerra Espinoza, Carlos Manuel Molina Sáez y Joan Paul Rojas Arce, quienes fueron formalizados por el Ministerio Público como presuntos autores del ilícito perpetrado el pasado sábado en alta mar, cuando abordaron un pesquero e intentaron robar la carga de jureles.

La resolución fue adoptada de forma unánime por la Primera Sala del tribunal de alzada, compuesta por el ministro Camilo Álvarez Órdenes, la ministra Carola Rivas Vargas y la abogada (i) Beatriz Larraín Martínez. El fallo acoge el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, al estimar que la libertad de los imputados representa un riesgo para la seguridad de la sociedad.

En su argumentación, el tribunal desestimó la versión entregada por la defensa, que planteó que los acusados abordaron la embarcación pesquera en un intento por resguardarse de un temporal, al encontrarse en alta mar en embarcaciones menores.

“En efecto, no solo resultan particularmente peligrosas las circunstancias de comisión del delito, donde se aborda de madrugada un barco pesquero en alta mar, intimidando a la tripulación con elementos como chinguillos (herramienta de pesca); sino que además, el delito por el que fueron formalizados tiene asignada una pena de crimen, han obrado en grupo o pandilla y todos los imputados mantienen condenas anteriores, que si bien están prescritas, han de considerarse para efectos de determinar que carecen de irreprochable conducta”, consigna el fallo.

Por lo mismo, la corte revocó la resolución dictada el 11 de octubre pasado por el Juzgado de Garantía de Coronel que negó imponer la cautelar de prisión preventiva a los formalizados Claudio Alejandro Monsalves Sáez, Yohan Segundo Becerra Espinoza, Carlos Manuel Molina Sáez y Joan Paul Rojas Arce y, en su lugar, se accedió a la prisión preventiva para dichos imputados.

En el hecho participaron 12 sujetos, pero el sábado sólo uno quedó en prisión preventiva, y el resto recibió arresto domiciliario. La Fiscalía apeló por los cuatro imputados que tenían antecedentes penales y la corte le dio la razón.

