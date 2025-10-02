En prisión preventiva otro de los venezolanos extraditados asociados al «Tren de Aragua» en Coquimbo: fue formalizado por homicidio

El Juzgado de Garantía de Coquimbo decretó la prisión preventiva del venezolano Yhonaiker Sequera Olivero, otro de los miembros del «Tren de Aragua» extraditado desde Estados Unidos, imputado por homicidio calificado y porte ilegal de arma de fuego.

En la audiencia de formalización realizada vía telemática, ya que el sujeto se encuentra en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas) de Santiago, la Fiscalía de Coquimbo expuso que el 19 de febrero 2023, la víctima compró droga para su consumo, se apropió de ella sin pagar y huyó del lugar.

“El imputado, junto con otros sujetos venezolanos, toman inmediata represalia y a bordo de un vehículo motorizado lo interceptan en una plazoleta, disparan a quemarropa y las heridas causan la muerte en centro de salud familiar de Tierras Blancas”, señaló el fiscal Eduardo Yáñez. Para evitar a la justicia, el sujeto escapó a Estados Unidos.

“Fue importante ratificar la prisión preventiva que ya se nos había concedido. No obstante, quedan varias diligencias por hacer como vaciados telefónicos y georreferencias, entre otras”, agregó Yáñez.

