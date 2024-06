¿En peligro reelección de Rodrigo Mundaca? Actual Gobernador podría tener 6 candidatos en su contra, tres de ellos de “fuego amigo”

Mucho se ha hablado esta semana sobre la designación de la exdiputada María José Hoffmann como la candidata oficial de Chile Vamos para competir por la Gobernación Regional de Valparaíso, y de cómo reaccionó el precandidato de RN, Luis Pardo, además de lo que opina el independiente de derecha Manuel Millones y del candidato de Republicanos, Francesco Venezian. Pero poco se sabe qué ocurre en la vereda del frente, en la que el actual gobernador, Rodrigo Mundaca, tiene otros tres competidores en su misma línea que podrían hacer a una izquierda que reina en la Región de Valparaíso perder uno de los puestos más clave en la política regional.

Fue a comienzos de junio cuando el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, dijo a Puranoticia.cl que iría como candidato a la Gobernación Regional en un cupo del Frente Amplio, luego de la negativa del Partido Socialista y de otros partidos de apoyar su reelección y presentar candidatos propios.

“La decisión que hemos tomado es ir en un cupo independiente en el Frente Amplio, eso es lo que nos ha garantizado el Frente Amplio. Ahora, si van a ir dos o tres candidatos más, bueno, hay un plazo perentorio que es fines de julio, donde se inscriben las candidaturas, y por tanto tenemos que esperar”, dijo Mundaca en esa entrevista a este medio.

Sin embargo, a fines de junio aún no hay avances en las conversaciones con los partidos del Socialismo Democrático para darle su apoyo. Ni siquiera desde la Democracia Cristiana, pese a que a comienzos de este mes un grupo de alcaldes y de cores de ese partido, junto a su dirigencia regional, se reuniera con él y lo apoyara en redes sociales, pues no se ha oficializado un respaldo oficial de la exfalange al actual gobernador.

CONTIGO CHILE MEJOR SÓLO PARA ALCALDES

A nivel nacional existe una lista que integra a todo el oficialismo más la Democracia Cristiana, llamada “Contigo Chile mejor”, la cual sólo se conformó para las elecciones de alcaldes, y aunque desde el PS, su presidenta Paulina Vodanovic planteó la intención de que ésta se extendiera también para gobernadores, aquello no ocurrió, por lo que en estos momentos Mundaca tiene la posibilidad de inscribirse hasta el 27 de julio como candidato a la gobernación regional en un cupo del Frente Amplio, sin la necesidad de un acuerdo con los otros partidos de la coalición.

El actual gobernador tiene como respaldo un amplio apoyo en las últimas elecciones, alcanzando 298.702 votos, primera mayoría nacional ganando en primera vuelta en 2021, pero el asunto se complica pues hasta el momento aún no logra acuerdos el Socialismo Democrático, lo que significa que definitivamente serán -al menos- cuatro los candidatos que irán a primera vuelta por la izquierda: Mundaca (FA), Mauricio Viñambres (PS), Carolina Fernández (PC) y Tania Madriaga (Independiente). Sobre la DC, en tanto, sólo se sabe que en la región lo apoyan pero la directiva nacional no se ha pronunciado.

El asunto complica a Mundaca de cara a la primera vuelta, pues si este escenario se mantiene después del 27 de julio y lo mismo ocurre en la derecha, en la que hay tres candidatos: Hoffmann (Chile Vamos), Francesco Venezian (Republicanos) y Manuel Millones (Independiente), las matemáticas dejan en claro que Mundaca tendría 6 candidatos, tres de centro derecha y tres de centro izquierda con el mismo objetivo… sacarlo del cargo de Gobernador Regional.

DIFÍCIL MOMENTO PARA MUNDACA

Sumado a lo anterior, Rodrigo Mundaca puede depositar en su persona la crítica del manejo de los fondos públicos en el Caso Convenios, lo que se suma justamente la denuncia que hizo la diputada por el Distrito 6 de la Región de Valparaíso, Chiara Barchiesi, contra el mismo gobernador por el posible delito de tráfico de influencia; esto, luego que afirmara que habrían existido millonarios traspasos de fondos a entidades cercanas a Modatima, montos que superan los mil millones de pesos.

Las críticas de Hoffmann, Millones y de Venezian claramente irán en esa línea, a lo que se suman las grandes diferencias con Viñambres, quien en sus declaraciones también ha sido crítico con el Gobernador, sin contar lo que pueda decir Madriaga. Es decir, en las próximas semanas y meses se puede llegar a ver campañas para la gobernación con un solo denominador común para el ataque: Todos contra Mundaca.

En las más recientes encuestas ya se notó un primer signo de dispersión. En el último estudio de Signos Rodrigo Mundaca obtiene la primera mayoría, con un 22,1%, lo que le permitiría llegar a segunda vuelta, y se enfrentaría con el consejero regional (core) Manuel Millones, carta independiente (cercano a la derecha) que obtiene un 15,3% de las preferencias. En tercer lugar aparece el abanderado del Partido Republicano, Francesco Venezian, quien logra un 14,7% de los apoyos, luego María José Hoffmann, con un 13,2% de los apoyos, pero después está con un 8,6% la ex convencional constituyente Tania Madriaga, quien en su condición de independiente (cercana al "sharpismo") se queda con un 8,6%. En tanto, Mauricio Viñambres, del PS, obtuvo un 6,2%.

En esta encuesta, quien este lunes fue descartado como candidato a Gobernador por Chile Vamos, Luis Pardo, alcanzó un 8,3%. Estos votos podrían ir hacia alguno de los tres candidatos de la derecha, y si se concentran sólo en uno de los tres que le siguen a Mundaca y éste sigue perdiendo puntos con la irrupción de Madriaga, la historia podría ser color de hormiga para el hombre de Modatima y -hasta ahora- primera mayoría nacional en 2021, por lo que, sumado a la falta de apoyos de su sector debido a su fuerte carácter independiente, algunos ya plantean que una opción del gobernador para no perder el capital político ganado en su primera elección sería no ir a la reelección en el actual escenario y concentrarse este año en solucionar el problema con el caso Convenios, su conexión con Modatima que lo complica hoy y potenciar una posible dupla para el Senado junto a Carolina Marzán.

DE REMENTERÍA: “NECESITA EL APOYO DE TODOS LOS PARTIDOS”

El asunto es seriamente observado desde varios sectores. En el Partido Socialista creen que Mundaca estaría aún más complicado, actualmente. El diputado Tomás de Rementería (PS) planteó que “para que un candidato sea candidato del pacto necesita el apoyo de todos los partidos. Ese apoyo entiendo que no está, hay una negociación nacional que tiene que seguir y en tal caso, depende de cómo se dé, nosotros mantenemos la candidatura de Mauricio Viñambres en pie, pero esto sin lugar a dudas va a responder a una negociación nacional y no sé qué va hacer el gobernador, si decide ir por fuera del pacto, no lo sé”.

Sin embargo, la consejera regional del Frente Amplio, Nataly Campusano, tiene confianza en la fuerza electoral de Mundaca: “Si bien quedan muy pocos días para la inscripción del candidato a gobernador, yo espero que en este caso las izquierdas, el progresismo puedan tener una candidatura única. Desde el Frente Amplio hemos sido claros que nuestra apuesta es por la figura del actual gobernador rodrigo mundaca que tiene las mayores posibilidad de salir reelecto y también para poder generar un buen escenario en una eventual segunda vuelta frente al candidato que también vaya a la segunda vuelta que probablemente sea alguien de Chile Vamos. Por tanto creo que los diálogos de estos últimos días sean los más oportunos y provechosos apuntando a la unidad, pero sin duda también entendiendo que desde nuestro sector creemos que la carta que tiene más posibilidades de ganar sigue siendo Rodrigo Mundaca”.

Fernando Wilson, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, analizó el escenario y señaló que “el problema que tiene Mundaca es que básicamente es un independiente y durante toda su carrera política ha buscado serlo así, desde que se retiró del Partido Comunista. En esa situación, su actitud ha sido muy arrogante, muy soberbia durante su gestión. Ha tratado muy mal no sólo al frente Amplio y al Socialismo Democrático, sino que al propio Gobierno, por lo tanto no hay mayores impulsos en términos de apoyarlo, más allá de impedir que la oposición gane esa plaza”.

De todas formas, dijo que “siendo él independiente, no siendo parte del movimiento Transformar, que también está sufriendo pérdidas como Tania Madriaga, etcétera, no teniendo títulos para disputarle a Viñambres una posición, ya no habiéndose efectuado una primaria, sólo quedan las encuestas, la verdad es que la tiene bastante complicada y tendría que ceder mucho”.

GOBERNADORES SIN ACUERDO

Ahora bien, sobre la falta de una lista o acuerdo en el caso de gobernadores, cree que “las dos coaliciones de Gobierno estarían dispuestas a apoyarlo, pero se requiere una actitud, valga la redundancia, política de Mundaca, que es difícil de sostener considerando su carácter. Se va a exigir, probablemente, manifestaciones de lealtad, etcétera, que para él van a ser tremendamente difíciles de manejar. La dificultad incluso ha llegado a manifestarse no sólo en el caso de la Quinta Región, sino en otros lados, donde el propio Lautaro Carmona, presidente del PC, llegó a plantear que era probable que fueran sin un acuerdo de gobernadores”.

Es decir, prosiguió, “mientras se consiguió, muy tempranamente, un acuerdo matriz por parte del oficialismo en las candidaturas de alcalde y también concejales van solos, en gobernadores está mucho más enredada la cosa y pareciera ser que la situación no es tan distinta a la derecha donde, por brutal que haya sido la decisión respecto de Luis Pardo, por lo menos tienen un candidato al menos Chile Vamos. La izquierda parece estar entrampada de forma bastante complicada, bastante compleja y, reitero, el principal problema es el carácter de Mundaca y su relación con el Gobierno y las dos coaliciones de Gobierno”.

¿Irá Mundaca en una cruzada solo con el apoyo del Frente Amplio contra al menos 6 candidatos con el mismo objetivo, destronarlo del cargo? Un escenario que al menos vale la pena analizar.

