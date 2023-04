En Chañaral fue encontrada la camioneta robada al Alcalde de Limache tras concierto de Los Bunkers en la Quinta Vergara

Un duro golpe sufrió el alcalde de Limache, Daniel Morales, durante la noche del domingo 26 de marzo. Y es que mientras disfrutaba del concierto de Los Bunkers, en la Quinta Vergara de Viña del Mar, delincuentes robaron su automóvil.

Cerca de dos semanas después se conoció que la camioneta del jefe comunal fue encontrada en el norte del país, específicamente en la comuna de Chañaral.

Fue durante una fiscalización de Carabineros de la 1ª Comisaría local que notaron que un par de automóviles se estacionó cerca del procedimiento, para justamente evitar ser controlados por los policías uniformados.

Es así como los carabineros se acercaron a los conductores y, al verificar que no portaban documentos y que se trataba de vehículos robados, los detuvieron.

"No fue una búsqueda especial porque soy Alcalde, nada... sino que mi auto fue encontrado con varios otros", manifestó Daniel Morales desde Chañaral.

Carabineros informó que, al parecer, se trataba de una caravana de vehículos robados que tenía como objetivo desplazarse más hacia el norte del país.

"Fue fuerte llegar y que no esté el auto, no saber qué hacer. Doy gracias porque no pasó nada", concluyó la máxima autoridad de Limache.

