Emplazan a Esval a "asumir responsabilidades" tras masivas denuncias por falta de agua el día del megaincendio en Viña del Mar y Quilpué

En una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora (CEI) a raíz de lo ocurrido con el megaincendio que afectó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana los días 2 y 3 de febrero, vecinos de los sectores afectados expusieron detalles acerca de cómo vivieron esta verdadera catástrofe que se saldó con 137 personas fallecidas y más de 20 mil damnificados producto de la afectación en más de 8 mil viviendas.

Más allá de las lamentables experiencias personales que cada uno de los expositores vivió aquel trágico fin de semana de verano, existió pleno consenso en una situación de la que hasta el momento no se había abordado en profundidad. Y es que las víctimas del fuego han denunciado en masa que los grifos no respondieron como debían hacerlo durante aquellas jornadas en las que las llamas arrasaron con todo a su paso.

Así es como las miradas se centraron en la empresa sanitaria regional, Esval.

CRUDOS RELATOS

"Nosotros hemos pagado durante los casi 50 años que estamos en ese sector, tal como siempre se tiene que hacer el pago puntual de nuestras cuentas de agua donde se toca el tema de los grifos. Al pagar, tenemos tanto deberes como derechos, y estos derechos Esval no los está cumpliendo y no los cumplió en este megaincendio porque estábamos a menos de 80 metros de un grifo del otro y no pudimos usarlos", señaló Andrés Miranda, vocero de los vecinos de Canal Chacao, en Quilpué.

"Las 20 casas de nuestra calle quedaron totalmente calcinadas. No hubo uso de agua en absoluto, teniendo dos grifos a menos de 80 metros de distancia. Es impresentable que paguemos a diario por un servicio que en momentos tan relevantes como ese no se cumplió. Y no sólo no se cumplió, sino que hoy nos tiene viviendo de allegados en casa de familiares, porque la nuestra ya no está. Eso nos parece que es totalmente impresentable por parte de una empresa como Esval", agregó.

Estas afirmaciones fueron compartidas por Alex Ugarte, vecino de Villa Independencia, en Viña del Mar, quien detalló que en su zona "hay dos grifos a más de 500 metros de distancia, los cuales ni siquiera funcionaron. Eso es una irregularidad irrefutable, puesto que la ley señala que deben estar a 150 metros de distancia cada uno".

Otro de los dramáticos testimonios entregados ante la Comisión Especial Investigadora del megaincendio fue el de René Flores, director del eje reconstrucción del Comité de Crisis de El Olivar, en Viña del Mar, quien indicó a los parlamentarios que integran la instancia que "a las 18:15 ya no había agua y no tuvimos mucho más que hacer, más que recuperar a nuestras mascotas y salir huyendo. Y la situación era manifiesta de que no había agua porque los Bomberos que llegaron no pudieron hacer absolutamente nada, pues no había agua ni en los grifos ni en la red pública”.

"Las redes no han sido renovadas de acuerdo a las condiciones del estándar actual. Y en esta emergencia no fueron ni lo suficiente ni adecuadamente manejadas. Hay que ver cómo la institucionalidad da cuenta de esto, en el sentido de que los planes de inversión de las empresas sanitarias –que son regulados por tarifa– deben actuar con la necesidad que se requiere para la población hoy día. No es sólo una llave, no es sólo hoy día. Los equipamientos, los artefactos, todos requieren de una presión mayor. Y hoy día eso no se da", agregado el dirigente vecinal afectado por el fuego.

EXIGEN A ESVAL QUE ASUMA RESPONSABILIDAD

En base a todo lo planteado por los vecinos, quien analizó las palabras de los vecinos fue el diputado Hotuiti Teao, quien expuso que "una sanitaria que cobra por suministrar agua a clientes, tiene la responsabilidad de invertir y actualizar su diseño de red, a fin de entregar el vital elemento en momentos tan complejos como un incendio".

De igual forma, extendió sus críticas hacia la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), encargada de realizar las fiscalizaciones a las empresas del rubro, lamentando que "no es aceptable que justifiquen a Esval en el informe que pedimos, señalando que el tamaño del incendio no permite resistir la condición del diseño por una apertura múltiple de grifos, porque por falta de agua murieron personas a quienes hay que darles respuestas. Alguien debe responder por esto, porque van a haber más incendios y no podemos condenar a la gente a correr peligro de vida por falta de agua a causa de una no actualización de las redes de distribución”.

De igual forma, sostuvo que en el informe de la SISS no figuran fiscalizaciones al sector viñamarino de El Olivar, situación de la que dijo que "alarma", considerando que muchas personas perdieron la vida en esta zona de la parte alta de la comuna.

"No sólo dejaron de entregar suministro en el incendio mismo, sino que mermaron la entrega del vital elemento al resto de sectores de la comuna. Eso significa que si hoy se quema la Quinta Vergara y ocurre un incendio en el mall de Viña del Mar, ¿no habría agua para apagarlo?", agregó el parlamentario.

Por último, Hotuiti Teao emplazó directamente a la empresa Esval, preguntando: "¿De qué sirve fortalecer la institución de Bomberos de Chile, remover al director ejecutivo de Conaf, y realizar modificaciones en la Corporación para que operen de manera correcta, e incluso hacer más eficiente la alerta SAE si no contamos en momentos de incendio con agua para apagar el incendio? La sanitaria debe asumir responsabilidades y resarcir a los afectados, puesto que la falta de este vital elemento cobró la vida de muchos ciudadanos que merecen ser compensados”.

EMPRESA DESTACÓ SU ACTUAR

Con todos estos antecedentes, Puranoticia.cl t omó contacto con Esval para conocer su mirada ante estas graves acusaciones. Fue Alejandro Salas, subgerente zonal de la sanitaria, quien respondió a ellas, recordando que ante la instancia legislativa dieron detalles de "cómo logramos mantener el mayor caudal posible en la zona del incendio durante la emergencia, a pesar de la enorme exigencia que suponía el consumo simultáneo de todos los usuarios tratando de humedecer sus hogares, la pérdida de agua de las redes de las casas devoradas por el fuego y el uso simultáneo de más de 100 grifos por bomberos. En estas terribles circunstancias, fuimos capaces de mantener la regulación completa del sistema de distribución de agua potable, superando lo exigido por la ley, con el apoyo y esfuerzo de nuestro equipo".

El ejecutivo de la empresa también recordó que la Superintendencia participó en la Comisión Investigadora para explicar la normativa de grifos, ratificando en el informe que sacó a colación el diputado Teao, que "los grifos de Esval operaron de acuerdo a la norma durante el incendio. Las redes urbanas de grifos están diseñadas para afrontar incendios en las ciudades, no incendios forestales, y mucho menos catástrofes de la magnitud del que vivimos en febrero: extenso y con multitud de focos simultáneos ingresando a la ciudad desde zonas forestales".

Acerca del caso particular planteado por el vecino de Canal Chacao, en Quilpué, el subgerente zonal de Esval dijo que "en el caso de la calle Carlos Arancibia, ésta se encuentra a 100 metros de distancia de una de las quebradas afectadas por el incendio forestal y la revisión, tanto pre como post incendio, demostró que los grifos del sector tenían la presión y caudal adecuados".

"Compartimos la desazón de los vecinos ante los terribles efectos de esta emergencia y, de la misma manera que entregamos todo nuestro esfuerzo durante el combate del fuego, reiteramos la completa disposición a entregar la información que se nos requiera sobre nuestro actuar, nuestra infraestructura y su funcionamiento, para que la CEI pueda aclarar todas las circunstancias que rodearon el evento", sentenció.

