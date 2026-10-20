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Emiten aviso por probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en cuatro regiones

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La Dirección de Meteorología de Chile advirtió sobre la probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos en las zonas consideradas dentro del aviso.

Emiten aviso por probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en cuatro regiones
Martes 20 de octubre de 2026 16:34
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ZONAS QUE SE VERÍAN AFECTADAS

La Dirección de Meteorología de Chile (DMC) emitió un aviso por el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas.

El fenómeno está asociado a un escenario de inestabilidad atmosférica que podría afectar a cuatro regiones del centro-sur del país durante este miércoles 21 de octubre.

El organismo indicó que también existe la probabilidad de que se produzcan intensos vientos locales arrachados y tornádicos.

ZONAS QUE SE VERÍAN AFECTADAS

  • Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle)
  • Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle)
  • Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle)
  • La Araucanía (Litoral, Cordillera Costa, Valle)

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