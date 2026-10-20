Emiten aviso por probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en cuatro regiones

La Dirección de Meteorología de Chile (DMC) emitió un aviso por el probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas.

El fenómeno está asociado a un escenario de inestabilidad atmosférica que podría afectar a cuatro regiones del centro-sur del país durante este miércoles 21 de octubre.

El organismo indicó que también existe la probabilidad de que se produzcan intensos vientos locales arrachados y tornádicos.

ZONAS QUE SE VERÍAN AFECTADAS

Maule (Litoral, Cordillera Costa, Valle)

(Litoral, Cordillera Costa, Valle) Ñuble (Litoral, Cordillera Costa, Valle)

(Litoral, Cordillera Costa, Valle) Biobío (Litoral, Cordillera Costa, Valle)

(Litoral, Cordillera Costa, Valle) La Araucanía (Litoral, Cordillera Costa, Valle)

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