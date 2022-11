El lunes 21 de noviembre comenzará el cobro por estacionar en el centro de Villa Alemana

La penúltima semana de noviembre comienza a regir el contrato por cobro de estacionamientos, celebrado entre el municipio de Villa Alemana y Estacionar S.A., que permitirá cobrar $25 pesos el minuto por cada uno de los 351 espacios otorgados para tal efecto, lo que significará un ingreso al municipio de $15 millones mensuales por 48 meses.

René Lafian, director de Tránsito del municipio villalemanino señaló que “el objetivo principal es el ordenamiento de la comuna y así lo entienden incluso los mismos comerciantes, que son los primeros que enfrentan el espacio concesionado, a ellos les significa una rotación con mayor frecuencia del cliente, no así cuando el espacio está ocupado permanentemente -incluso por autos de ellos- y las personas no van a comprar si no tienen donde pararse, entonces el objetivo también es evitar lo que se produce cuando empieza la clandestinidad”.

“En este minuto se están habilitando esas cuadras con señaléticas, con la demarcación de dónde va el vehículo y principalmente la instalación de la empresa en Villa Alemana con la contratación de personal” agregó Lafian.

Sectores concesionados

Los tramos de calles del cobro serán Condell desde Av. Valparaíso (pasando por Santiago y Buenos Aires); Buenos Aires desde Reynicke a Prat (pasando por Caupolicán Progreso, Condell, Paseo Los Héroes y Blanco); Santiago desde Reynicke a Williamson (pasando por Progreso, Condell, Paseo Los Héroes, Blanco, Prat y Patricio Lynch); Patricio Lynch desde Av. Valparaíso a Victoria; San Martín desde Av. Valparaíso a Victoria; Cumming desde Av. Valparaíso a Victoria; Arieta desde Av. Valparaíso a Victoria; Díaz desde Patricio Lynch a San Enrique (pasando por Carrera, San Martín, Maturana, Cumming y Arieta); Blanco desde Buenos Aires a Av. Valparaíso (pasando por Santiago); Caupolicán de Av. Valparaíso a Santiago; y Concepción de Caupolicán a Progreso.

El cobro por estacionamiento será en horario de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas y los sábados de 09:00 a 14:00 horas.

PURANOTICIA