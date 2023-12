El dramático relato del Arquitecto a cargo de la restauración del Teatro Municipal que fue sacado a empujones el día de la inauguración

El pasado viernes 1 de diciembre se llevó a cabo una especial jornada en Viña del Mar, en la que la ciudad entera se vistió de gala para la reapertura de puertas del Teatro Municipal, el que estuvo cerrado por más de 14 años debido a los daños ocasionados por el pasado terremoto del 27 de febrero del 2010.

El evento era transmitido a todo el país por la señal de TVN, en el lugar había una espectacular alfombra azul y uno de los hombres claves de aquel evento, nada menos que el arquitecto responsable del proyecto de restauración vivía tras bambalinas un verdadero infierno.

Puranoticia.cl tuvo acceso al relato que hace el profesor Lorenzo Berg, fue el propio docente quien rompió el silencio y se refirió a lo ocurrido a través de un comunicado.

El dramatico relato del profesor de la Universidad de Chile que en la semana emitió un comunicado al respecto entregando las primeras luces de lo ocurrido con el autodenominado "Municipio de Cuidados" comenzó con una conversación que expone el arquitecto tuvo con Vanessa Grondona, encargada del evento.

El 20 de noviembre Lorenzo le escribe a Vanessa y le dice: "Buenas tardes Vanessa soy Lorenzo Berg arqto jefe del proyecto restauración de teatro municipal y he estado estos 12 años con este edificio", continua diciendo "Quisiera saber cuándo es la inauguración y la hora además el programa considerado ojalá para ver si puedo asistir ya que vivo en Santiago".

Ante este mensaje Grondona le responde: "Hola Lorenzo la actividad es a las 21 horas. Le agradeceré me envíe su dirección postal Lo esperamos".

Sin embargo la invitación no llegó.

EL RELATO DE LOS HECHOS

Berg confirmó las versiones de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, donde expresaban su "malestar y rechazo" por los "hechos que afectaron gravemente" al académico, quien aseguraban fue “agredido y ofendido en reiteradas ocasiones” durante el evento llevado a cabo el pasado viernes 1 de diciembre.

“Asistí y en el ingreso por el Hotel O´Higgins me solicitaron la invitación impresa formal, que no me llegó nunca. Revisaron el registro de invitados y me dijeron que no estaba. Situación que pedí consultaran, posteriormente me dejaron pasar, pero varias veces me pidieron la invitación en el recorrido”, relató el arquitecto.

Continuando con sus palabras, Berg apuntó a un sujeto que identificó como Rodrigo Castro, quien aseguró no indicó “cargo ni institución de pertenencia, supuse era de la Municipalidad. Me presenté y le expliqué que me sentía humillado del trato recibido no recibir la invitación ni consideración mínima, siendo el responsable de la obra legalmente a la cual he dedicado años. Que era una vergüenza y esto lo iba a publicar por falta de respeto a mi persona. Ahí me invitó a que bajara a platea y me sentara adelante, cosa que me negué y que por el momento no lo haría y me quedaría allí”.

Posteriormente, Berg decidió aceptar la invitación por lo que bajó a platea, lugar en el que el mismo Rodrigo Castro le habría negado el ingreso "cosa que me ofendió gravemente, más aun ya que se interpuso y le dije que yo pasaba igual, era el responsable de obra y que necesitaba ver las instalaciones por lo cual, lo aparté”.

Continuando con su relato, Berg reveló que "estando en la platea antes del inicio del espectáculo, observando detalles parado y sin moverme, fui abordado por cuatro gigantones de civil desconocidos que me dijeron saliera a hablar con ellos, les solicité que se identificaran y porque me exigían eso, no lo hicieron. Lo pedí al menos dos veces y me obligaron a salir del teatro a la fuerza, arrastrándome por más de 50 metros. En el recorrido me tuvieron siempre tomado por detrás si me resistía me aplicaban más fuerza, de hecho, me doblaron fuertísimos los brazos en mi intento de liberarme. Uno de ellos me dijo que era un hediondo, les dije que los iba a demandar, me respondió uno a mis espaldas que tenían como 1º demandas en tono sarcástico”.

Cabe señalar que el profesor de la Universidad de Chile y Arquitecto es un hombre de 65 años de edad.

Su relato continua diciendo que “en el momento del arrastre a la altura del patio de maniobras de vehículos, me sentí desmayar lo que les dije a mis captores, pero siguieron arrastrándome y tirándome. Con violencia me expulsaron a la calle Valparaíso después de golpes y amenazas”, denunció el profesor.

“Terminé solo yendo a urgencia del hospital Fricke en taxi, me atendió un traumatólogo dándome medicación y reposo por dos días. Todo en el informe de salida, pase además a carabineros para dejar constancia, aunque agotado y molido”, reveló el profesor titular de Universidad de Chile, quien aseguró en sus más de 40 años de ejercicio profesional “nunca había sido vejado de tal manera en un trabajo que he realizado con cariño, dedicación y profesionalismo”, revelando que inició acciones legales.

Lorenzo Berg insiste en que solo estaba haciendo su trabajo, ya que “mi responsabilidad técnica en el teatro como jefe de proyecto y obras, arquitecto patrocinante, es velar que se cumpla los estándares y normativas correspondiente. En el momento de la visita y reapertura estaba cumpliendo mi rol legal profesional, lo que según la ley mi responsabilidad es por cinco años de recibido por la Dom, recién realizada hace una semana”.

Sobre la respuesta que entregó el municipio, las que apuntaban a que Berg habría agredido a cuatro funcionarios, el docente explica que “si se refieren a los que me tomaron en forma violenta primero ellos, fue que solamente trate de liberarme del ataque y agresión recibida por parte de ellos. Aunque difícil eran grandes jóvenes o mediana edad y violentos”.

Termina su dramático relato agradeciendo el apoyo recibido por una gran cantidad de personas, amigos, equipo técnico del teatro y en especial a la Universidad de Chile y Colegio de Arquitectos de Chile AG.

A CONTRALORIA LA DENUNCIA

Tras conocer estos hechos y el relato del arquitecto, el diputado Andrés Celis presentó a la Contraloría General de la República que inicie una investigación sumaria al respecto para que se pueda esclarecer las responsabilidades en torno a los hechos descritos; requiriendo la información necesaria a la Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, doña Macarena Ripamonti Serrano o de quien estime pertinentes.

Asimismo, si del resultado de la misma se logra recabar información que de luces de hechos irregulares que sean constitutivos de delitos o infracción del artículo 175 del Código Procesal penal, se remitan los antecedentes al Ministerio Público.

