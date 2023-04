El desconocido rol de Gonzalo Yuseff en la captura del «violador de Reñaca» y cómo espera aportar al Consejo Constitucional

Su experiencia en términos de seguridad, adquirida durante sus años de trabajo tanto en el Ministerio Público como en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), hacen que el abogado Gonzalo Yuseff Quirós enfile por ese rumbo el norte de su campaña hacia el Consejo Constitucional, órgano que tendrá la misión de redactar una nueva propuesta de Constitución que rija los destinos de Chile por las próximas décadas.

Considerando que a nivel nacional se vive un desafío importante en materia de seguridad, el profesional de las leyes afirma a Puranoticia.cl que "por casualidad u obra de la divina providencia, tengo una experiencia práctica en ese tema y creo que puedo colocar esos conocimientos al servicio del país para resolver esta crisis".

Con esta premisa bajo el brazo, el candidato independiente (en cupo de Evópoli) de la lista «Chile Seguro», infla el pecho al asegurar que "nuestras propuestas de seguridad son tema de debate nacional", recordando que ha planteado la necesidad de mejorar la situación penitenciaria, de militarizar la frontera norte y de rebajar la plena imputabilidad de los menores de edad. "Por poder haber colocado en el tapete los temas que hoy son preocupación, estamos muy contentos", agrega.

EXPERIENCIA POLÍTICA

Hijo de Gonzalo Yuseff Sotomayor, un destacado abogado que fue Diputado por Valparaíso el año 1973, comenta que a pesar del trabajo legislativo de su padre (que se cortó abruptamente por el Golpe de Estado), durante su infancia y juventud no se hablaba de política, sino hasta su ingreso a los 18 años a la Escuela de Derecho de la U. de Valparaíso, donde comenzó a militar en las Juventudes de Renovación Nacional.

Fue justamente este primer acercamiento con la política lo que lo motivó a aceptar liderar una candidatura al Concejo Municipal de Valparaíso el año 1992, elección que ganó "porque mi padre era conocido", según reconoce, a lo que agrega que "no creo que mis méritos hayan sido suficientes en ese momento, así que me ayudó mucho tener su mismo nombre, el de una persona conocida en la zona".

Con 21 años, Gonzalo Yuseff Quirós se convirtió en el Concejal más joven de Chile. Desde esa posición, recuerda con añoranza los tiempos que vivía la Ciudad Puerto en los '90: "Cuando fui candidato se acordaban de Valparaíso como capital económica de Chile de antes de 1902. Hoy uno mira con nostalgia, no a 1902, sino que lo que pasaba entre los '90 y los 2000, donde Valparaíso mantenía una estructura de ciudad productiva, con gente viviendo masivamente en su plan, donde uno podía circular en la noche sin estar en riesgo evidente, sin enfrentar la suciedad que uno ve hoy".

En ese sentido, también expone que "me da mucha pena ver hoy a Valparaíso y compararlo con el de 1992, que empezó a desarrollar la idea de convertir los cerros Alegre y Concepción en un polo turístico; ese Valparaíso que desocupó la plaza Sotomayor; un Valparaíso donde en la calle Condell había comercio. Este Valparaíso, si uno lo compara con el de hace 30 años, es una pena y me da mucha tristeza".

CAPTURA DE UN PSICÓPATA

Luego de su debut y despedida en política tras esta experiencia en el Concejo porteño, Gonzalo Yuseff, ya con un título profesional, dedicó su vida al derecho. Es así como empieza a trabajar como abogado, llegando el año 2004 al Ministerio Público, como Fiscal de Viña del Mar. Es desde esta posición donde logra gran reconocimiento a nivel nacional, pues fue la cabeza detrás de la captura de Sergio Espinoza Moncada, el denominado «violador de Reñaca», culpable de 21 de los 26 cargos presentados.

"Ese caso es, quizás, la cosa más importante que he logrado o de la que me siento más orgulloso, por haber participado en la detención, captura y posterior enjuiciamiento y condena a cadena perpetua calificada del violador en serie más importante que ha habido en nuestro país en cantidad de violaciones", dice la carta al Consejo Constitucional, recordando que en dos años se le contabilizaron cerca de 30 ataques, de los cuales fue condenado por 21.

Y es que después de 12 días de juicio oral, Sergio Espinoza Moncada fue hallado culpable de delitos tales como violación, robo con violación, robo con intimidación y abuso sexual, abuso sexual, hurto y lesiones graves, perpetrados entre enero de 2004 y enero de 2005, en sectores altos de Viña del Mar. Entre las víctimas hubo 14 menores de edad, situación que la Fiscalía consideró como una agravante.

Respecto a cómo se logró la captura del «violador de Reñaca», cuenta a Puranoticia.cl que "tracé una línea, vi los casos similares y revisando todas las carpetas archivadas, nos dimos cuenta que había un patrón de anormalidad. Sobre esa base, formamos un equipo especial con la PDI, con 12 especialistas de homicidios, de informática, gente de Santiago, y en tres meses se logró la captura".

Durante esos años –y por motivos lógicos– en Viña del Mar se sentía mucho miedo, lo que generó que la presión de la contingencia pública se volcara con todo al trabajo de Yuseff en Fiscalía: "Había una gran presión pública porque estos ataques fueron en verano, muchos de ellos, y hubo mucho temor, la gente no dejaba circular a sus hijas en el sector de Achupallas, Gómez Carreño y Miraflores Alto", explica.

Cabe recordar que el caso alcanzó mayor espectacularidad cuando en agosto de 2005, a días del juicio, el «violador de Reñaca» saltó desde un muro de 20 metros y escapó de la cárcel de Valparaíso hacia la parte alta de Viña, donde finalmente fue detenido dos semanas después por Carabineros en el sector de Santa Julia. "Ahora está preso, cumpliendo su pena de presidio perpetuo calificado", recuerda el ex fiscal.

SU LABOR EN INTELIGENCIA

Debido a su gran desempeño en Fiscalía, con la captura del psicópata de Viña del Mar como broche de oro, el ex presidente Sebastián Piñera designa a Gonzalo Yuseff el año 2010 como Director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), cargo desde donde nuevamente alcanzó notoriedad pública por el denominado «Caso Bombas».

La carta de Evópoli al órgano constituyente dice que este caso "fue una situación heredada", debido a que las bombas se colocaron durante el Gobierno de Bachelet. Y aunque "ese caso se perdió", recuerda que "luego, dos de esos imputados (Francisco Soller y Mónica Caballero) fueron detenidos en España por colocar artefactos explosivos" y que dicha captura se logró por los antecedentes tanto del Ministerio Público como de Inteligencia, de los cuales advierte que "no puedo dar detalles", aunque sí asegura que "fue una cosa importante" y una "experiencia interesante".

Es en el marco de este caso que se reencuentra con un viejo conocido: Rodrigo Hinzpeter, ex Ministro del Interior y Seguridad Pública: "Coincidimos a fines de los '80 y principios de los '90, en las Juventudes de Renovación Nacional. Él ocupaba cargos a nivel nacional, nosotros a nivel local. Cuando fue nombrado Ministro del Interior, me pidió que lo ayudara en la labor de Inteligencia y tuvimos una relación estrecha", dice.

SEGURIDAD COMO EJE

Volviendo a su campaña electoral con miras a este domingo 7 de mayo, el candidato independiente de «Chile Seguro» da cuenta que el trabajo en terreno lo ha centralizado fundamentalmente en el contacto directo con los electores.

"Me he tratado de parar en esquinas, he ido a ferias y he repartido propaganda para invitar a la gente a mis redes sociales", señala. Es desde esta plataforma donde ha ido creando una comunidad de personas que lo están apoyando en este camino.

Gonzalo Yuseff termina esta entrevista con Puranoticia.cl insistiendo en su tesis inicial, la cual ha adoptado como el motor de su campaña constituyente: "Yo tengo una experiencia práctica en el tema de la seguridad y creo que puedo colocar esos conocimientos al servicio del país para resolver esta crisis".

