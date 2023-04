Edmundo Eluchans, candidato UDI al Consejo por Valparaíso: "Hay que salir por la puerta ancha y eso es tener una nueva Constitución"

Con duras críticas a la labor que ha cumplido el Gobierno en cuanto a informar sobre el nuevo proceso constituyente, el candidato de la UDI por la región de Valparaíso al Consejo Constitucional, Edmundo Eluchans Urenda, repasó con Puranoticia.cl lo que ha sido su campaña y lo que viene en las últimas semanas de cara a la elección del 7 de mayo, donde los chilenos deberán elegir al órgano que redactará una nueva propuesta de Constitución que rija los destinos del país para las próximas décadas.

Y es que el principal problema que ha detectado la carta gremialista en las calles de la región ha sido el "desconocimiento", "desinformación" y hasta "apatía" de la ciudadanía con el proceso, situación que atribuye básicamente al poco trabajo informativo que ha desempeñado el Gobierno del presidente Gabriel Boric en el marco de la campaña electoral iniciada hace menos de dos meses.

"Ha habido una falla brutal por parte del Gobierno, que tiene la obligación de informar a los chilenos respecto del proceso. Es una obligación ineludible y no lo ha hecho", comenzó criticando Eluchans en conversación con Puranoticia.cl, agregando que "es un Gobierno negligente en prácticamente todo. Yo entiendo que enfrentan muchas dificultades y en muy distintos frentes, pero eso no debiera ser un obstáculo para que haya información pública, veraz, objetiva y completa... pero no la hay".

De igual forma, profundizó su análisis cuestionando "si es mejor que no informen o que, de informar, lo hagan de manera sesgada y que marque una intención, como todas las cosas que hace este Gobierno". Frente a ello, reflexionó diciendo que "entonces quizás es mejor quedarse con esto, en cuanto a que no haya información y que finalmente seamos los candidatos los que estemos informando a la gente".

COMBATIENDO EL DESINTERÉS

Quien fuera presidente de la Cámara de Diputados entre los años 2013 y 2014 también comentó que, a pesar de todas las dificultades que ha percibido en la calle respecto al proceso, también ha podido avanzar en acabar con este desinterés ciudadano. "Creo que hemos ido venciendo de a poco, aunque todavía no lo hemos hecho totalmente, la indiferencia y la apatía de la gente respecto al proceso", reconoció.

Junto a mostrarse optimista de cara a la elección y de proyectar una cifra cercana al 70% de participación el próximo domingo 7 de mayo, Eluchans reiteró que "hemos ido avanzando y siento que nuestra propuesta ha sido bien recibida".

De cara a la recta final de la campaña, manifestó que lo afrontará "con el mismo entusiasmo y dedicación que el primer día". En ese sentido, confesó que se está despertando "muy temprano" y se acuesta "muy tarde" y "sin ningún descanso". Y aunque cuenta que esto no le ha traído mayores problemas en casa, sí relata que el consuelo que le queda es saber que "ya habrá oportunidad de descansar" de esta campaña que, si bien, no es extensa, sí es "muy intensa".

BIEN POSICIONADO

El ex Diputado entre los años 2006-2010 y 2010-2014, quien además formó parte de la Comisión de Constitución, la cual incluso presidió, aparece liderando muchas de las encuestas realizadas con miras al Consejo Constitucional en la región de Valparaíso, algo que, si bien, reconoce que mira con cierta distancia, sí le da ánimos para continuar el camino llevado hasta aquí.

"Las encuestas las miro como lo que son, por lo tanto no son infalibles, sino que son evidentemente falibles, y así ha quedado demostrado históricamente. Pero también se ha demostrado que las buenas encuestas sí marcan tendencias aceptadas. Lo que me deja optimista es que en todas venimos sistemáticamente subiendo y eso me parece que es una señal positiva, y me alegra que sea así", expuso la carta UDI.

Más allá de lo que digan los últimos sondeos, Eluchans es claro en su pronóstico: "Yo siempre he creído que la lista del Gobierno, la de Apruebo Dignidad del PC con el FA y el PS, van a obtener dos cupos; que Republicanos obtendrá un cupo; y nuestra aspiración y deseo es que podamos obtener los otros dos. Yo he visto que las últimas encuestas nos ponen muy cerca de eso". No obstante, también es consciente que este quinto cupo será muy peleado con la lista de la centro-izquierda («Todo por Chile»). "Los últimos números nos ponen a nosotros muy cerca de esa posibilidad. Y ese sería un buen resultado para nosotros, que sacáramos dos", agregó.

Ante la posibilidad que se repitiera lo ocurrido el 2017 en la Elección Parlamentaria por el Senado, donde la gran votación de Francisco Chahuán "arrastró" a Kenneth Pugh a conseguir un escaño por encima de Andrea Molina, quien tuvo una votación cuatro veces mayor a él; el candidato constituyente sostuvo que "los últimos números no dicen eso, sino que me ponen en primer lugar regional y en mi lista; pero si se diera esta situación hipotética, son las reglas del juego y tengo que aceptarlo".

EJES DE SU CAMPAÑA

Teniendo en cuenta el fracaso del primer proceso, lo que se reflejó en un aplastante triunfo del «Rechazo» en el Plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre, el candidato de la lista «Chile Seguro» cree que esta vez la responsabilidad debe caer sobre "gente con experiencia", que además sea "dialogante" y "disponible para lograr acuerdos".

En ese sentido, reconoció que "yo creo reunir esas condiciones. Creo tener esa experiencia, creo ser dialogante y creo que las cosas buenas que tiene Chile hay que defenderlas, entre ellas algunas cosas de la Constitución actual". También dijo que este nuevo proceso "no significa botar a la basura la Constitución que tenemos, pero sí hay que hacer una nueva". Bajo este contexto plantea que "hay que salir por la puerta ancha y eso es tener una nueva Constitución".

Con esta consigna, dio a conocer los tres ejes centrales de su campaña: vivir en paz; respetar la ley; y tener libertad. Sobre el primer punto explicó que "los países que no viven en paz no progresan (...) el país debe desarrollarse, crecer y, por ello, debe haber una estrategia de desarrollo y crecimiento a largo plazo. Esta debiera ir más allá del Gobierno de turno, sino que del Estado, lo que nace del deseo que Chile viva en paz".

En cuanto al respeto a la ley, contó que ésta "tiene la virtud de hacernos a todos iguales", pero que eso "hoy no se respeta, porque no respetamos a nuestros vecinos, a la autoridad, a las policías". Finalmente, sobre la libertad, explicó que esto se refleja en varios campos de acción: "Libertad para emprender, libertad en el ejercicio de los derechos, en la libertad de elegir qué hacer con nuestros propios fondos; pero para eso hay que tener una estrategia de desarrollo y crecimiento a largo plazo", concluyó.

