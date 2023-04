Edmundo Eluchans, candidato al Consejo por Valparaíso: "Hay que salir por la puerta ancha con una nueva Constitución"

El candidato al Consejo Constitucional por la región de Valparaíso, Edmundo Eluchans, se refirió a las diferencias de este plebiscito en comparación con la fracasada propuesta constitucional que fue rechazada el pasado 4 de septiembre.

“Este proceso va a resultar, debe resultar ¿Y por qué? Porque el proceso anterior fue mal diseñado y este proceso está bien diseñado. En el proceso anterior no había bases ni límites. Se les dijo a los convencionales “mire, tiene una hoja en blanco” y en segundo lugar fue una Convención elegida especialmente para estos efectos, es lo que se llama una Asamblea Constituyente. Cuando el año 2020 votamos si queríamos o no una nueva Constitución, yo fui de los que voté por una Convención Mixta porque me parece bien que esto sea finalmente político”, indicó el ex parlamentario y candidato por el Pacto Chile Seguro.

Por su parte, el también expresidente de la Cámara de Diputados y expresidente de la Comisión de Constitución, agregó que “esas 2 fallas en el diseño anterior ahora están clarísimamente corregidas porque hay 12 bases constitucionales de las cuales la Constitución que se dicte no puede salirse. Es imposible que se apruebe algo que se salga de las bases y lo segundo es que este proceso contempla un procedimiento mixto en que hay integrantes designados por el Congreso Nacional como el Comité de Admisibilidad y otro que es el que tiene el poder supremo en esta triada de cuerpos colegiados que es el Consejo Constitucional y ese consejo está integrado por 50 personas elegidas por el voto popular. Eso nos da garantía de que en este proceso están participando expertos y eso me hace augurar que el resultado debe ser muy distinto”, aseguró Edmundo Eluchans.

El abogado también indicó que “de estos procesos no se sale adelante hasta que no se concluye el camino y este camino hay que recorrerlo y tenemos que salir con una nueva constitución que podrá recoger muchas cosas buenas que tiene la actual, perfecto. Pero hay que salir por la puerta ancha con una nueva Constitución que no sea borrón y cuenta de lo que hay, no. Pero que ese proceso hay que vivirlo, tenemos que discutir un nuevo texto Constitucional y ojalá seamos capaces del mejor texto que sea posible.”, aseguró Edmundo Eluchans.

El candidato por la Unión Demócrata Independiente también tuvo palabras para la crisis de seguridad y delincuencia que afecta el país, indicando que “el problema de la delincuencia es un problema que tiene componentes jurídicos, judiciales, policiales, sociológicos, hasta psicológicos. De todo tipo, es complejo. Y hay una responsabilidad del sistema procesal penal y el sistema judicial porque la legislación y la interpretación que de la legislación han hecho los jueces es enormemente permisiva y resulta que aquí pueden matar personas y no hay sanciones que corresponden. Hoy día nosotros estamos viviendo una situación de extrema gravedad, paralelamente viviendo otra situación que de alguna forma se vincula con esto: una inmigración indiscriminada”, indicó.

PURANOTICIA