Edmundo Eluchans, candidato al Consejo Constitucional por la región de Valparaíso, presentó propuestas en materia habitacional

El candidato al Consejo Constitucional por la región de Valparaíso, Edmundo Eluchans, se refirió a la crisis en materia habitacional que vive la región, a propósito de poseer el triste récord de ser la zona con más campamentos tiene a nivel nacional, según registros oficiales.

“Mi propuesta se ha diseñado sobre la base de plantear cinco cuestiones. En primer lugar, que el Estado reconozca la crisis habitacional como prioritaria para que genere incentivos en el mercado de la vivienda y es fundamental. Cuando uno establece que una necesidad es prioritaria le da el carácter de urgencia que realmente tiene”, indicó.

Posteriormente, Eluchans agregó la necesidad de realizar una "actualización de los planes de ordenamiento territorial. Eso es fundamental para aumentar la superficie de suelo disponible y así poder concretar muchos más proyectos habitacionales con subsidios”, mencionó.

Por otro lado, también indicó que presentará otra propuesta para “fortalecer el mercado del crédito porque todas estas viviendas se compran con subsidios, con créditos y (debemos) perfeccionar la política de subsidios habitacionales para que genere un incremento en la oferta de vivienda para segmentos medios y bajos”, agregó.

Finalmente, el abanderado por la UDI también agregó que “no podemos perder de vista que nuestra región tiene dos comunas que son de las comunas que tienen más campamentos en Chile, que son las comunas de Viña del Mar y de Valparaíso y por lo tanto, es especialmente urgente el que abordemos este tema. Eso está en nuestra propuesta y pretendemos que avance y se perfeccione algo que venía esbozado de una manera que no a mi no me parece muy acertada, pero hay que reconocerle a la Constitución rechazada que el tema se planteó y se supo distinguir, establecer que ahí había una necesidad”.

