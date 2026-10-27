Dos personas pierden la vida tras choque entre camión y camioneta con carga agrícola en la ruta 5 de Copiapó

Un hombre y una mujer fallecieron durante la madrugada de este martes 27 de octubre luego de que la camioneta en la que viajaban fuera impactada por un camión de alto tonelaje en la ruta 5, al norte de Copiapó, en la región de Atacama.

El accidente se registró alrededor de la 1:00, a la altura del sector de San Pedro, cuando el vehículo menor, que transportaba carga agrícola y se desplazaba al sur, fue colisionado por la parte posterior por el camión, que circulaba en el mismo sentido.

La fuerza del impacto provocó graves daños en la carrocería de la camioneta y lesiones de tal magnitud en sus dos ocupantes que ambos fallecieron en el lugar, según los antecedentes preliminares del caso.

Tras el siniestro, el conductor del camión quedó detenido por su presunta responsabilidad en un cuasidelito de homicidio y deberá comparecer ante el Juzgado de Garantía de Copiapó, en una audiencia de control de detención.

En paralelo, la Fiscalía de Atacama abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. El fiscal adjunto de Copiapó, Marco Arenas, se constituyó durante la madrugada en el sector de San Pedro y dirigió las primeras diligencias junto a personal de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros.

Por instrucción del Ministerio Público, los funcionarios especializados realizaron pericias para establecer la dinámica del siniestro vial, mientras que el Servicio Médico Legal quedó a cargo del levantamiento de los cuerpos de las dos víctimas.

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