Dos personas fueron detenidos por recibir encomienda con tres kilos de marihuana en Temuco

Un hombre y una mujer fueron detenidos luego de ser descubiertos recibiendo una encomienda que contenía más de tres kilos de droga, en la ciudad de Temuco. El procedimiento se gestó en el marco de diligencias orientadas a interceptar nuevos métodos de ingreso de droga a La Araucanía.

En ese contexto, efectivos de la Sección Antidrogas OS-7 recibieron información respecto a que una mujer y un hombre se dirigirían a retirar una encomienda enviada por integrantes de una banda dedicada al narcotráfico, en Santiago, región Metropolitana.

En concreto, eran dos cajas que fueron enviadas por intermedio de la empresa Starken, con destino a la sucursal ubicada en el Boulevard Las Vegas, en Avenida Luis Durand, saliendo hacia Fundo El Carmen.

Con los datos, los efectivos del OS-7 de Carabineros informaron a la Fiscalía, ordenándose la diligencia de fiscalización orientada a interceptar el cargamento de droga y detener a los dos involucrados. De esa forma, los uniformados acudieron hasta el centro comercial y revisaron las cajas junto al can detector Gorky, que corroboró las sospechas.

Los funcionarios revisaron las cajas y constataron que contenían, en total, tres kilos y 603 gramos de marihuana, procediendo con la detención del hombre de 45 años y la mujer de 19 años, ambos sin antecedentes penales.

“Las diligencias se orientaron a sacar de circulación esta droga que estaba destinada a ser comercializada en distintos barrios de la ciudad de Temuco. Esta recepción de droga, en la sucursal del servicio de encomiendas, fue marcada por el can detector del OS-7 y se pudo concretar la detención de la mujer adulta, que retiró la encomienda, y otro hombre adulto, también asociado al delito”, destacó la Teniente Coronel Ximena Valle, Prefecto de la Prefectura “Cautín” de Carabineros.

El hombre y la mujer fueron formalizados por el delito de tráfico de drogas, quedando en prisión preventiva.

Este tipo de diligencias forman parte de las líneas de control para evitar que distintas drogas, como marihuana y cocaína, sean puestas a disposición de microtraficantes en diversos sectores y barrios de la capital regional de La Araucanía, procedimientos que se realizan de forma paralela a los allanamientos de viviendas y los controles vehiculares en diversas carreteras.

