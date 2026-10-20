Dos nuevas salidas del Gobierno: Renuncian los seremis de Economía en Aysén y Hacienda en el Biobío

Dos nuevos secretarios regionales ministeriales (Seremis) renunciaron a sus cargos en el Gobierno en las últimas 48 horas.

Con esto, aumenta a 44 los seremis que dejaron su puesto desde que asumió la Administración el Presidente José Antonio Kast.

Se trata de Rodrigo Aguilera Silva, quien presentó su renuncia como seremi de Economía de la región de Aysén, por "motivos estrictamente personales". La acción tendrá efecto desde el 1 de noviembre de 2026.

“Las autoridades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo valoran y agradecen la labor del Sr. Aguilera como representante de la cartera en la región de Aysén durante estos meses“, indicaron desde la cartera.

Además, Ronald Ruf presentó su renuncia como seremi de Hacienda de la región del Biobío. De acuerdo al vocero de Gobierno de la región, Daniel Pacheco, la acción responde a una decisión personal, "vinculada al desarrollo de proyectos particulares, y no a una evaluación negativa de su desempeño. Como Gobierno, respetamos esta determinación y agradecemos su compromiso durante el ejercicio".

La ahora exautoridad explicó al diario El Sur que decidió retomar el proyecto de vida personal que había definido antes de asumir la responsabilidad pública.

Cabe señalar que la lista de renuncias al Ejecutivo aumentó en 44 seremis, tres ministros, seis subsecretarios y un delegado presidencial provincial.

(Imagen: CNN Chile)

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