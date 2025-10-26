Dos asesinatos en pocas horas encienden las alarmas en la comuna de Nacimiento

Una jornada de extrema violencia vivió este fin de semana la comuna de Nacimiento, en la Región del Bío Bío, tras el registro de dos homicidios ocurridos con pocas horas de diferencia, hechos que mantienen movilizadas a las policías y encendieron las alarmas por el aumento de este tipo de delitos en la zona.

El primero de los crímenes se produjo en el sector de las canchas de fútbol de avenida Estación, en la población El Progreso, donde durante un partido de fútbol amateur se desató una riña que terminó con un hombre asesinado con un arma blanca.

Apenas dos horas más tarde, un segundo homicidio se registró en la Plaza Las Minas, también en Nacimiento. En este caso, la víctima fue un joven de 19 años que recibió varios disparos, en un hecho que preliminarmente se investiga como un posible ajuste de cuentas. La Brigada de Homicidios de la PDI asumió las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El alcalde de Nacimiento, Carlos Toloza, expresó su preocupación y anunció medidas ante la ola de violencia. “Vamos a perder el campeonato de la Anfa y la Liga. No estén las condiciones, no vamos a permitir que esto siga pasando en las calles. Tendrán que buscarse a responsables. Dice que haga su pega, yo condeno enérgicamente”, declaró.

El jefe comunal agregó que “el otro hecho que sucedió alrededor de las siete y media en una plaza, desconozco los hechos, por qué motivos fueron, la situación, pero también es lamentable, todo esto por temas de la droga, la delincuencia”.

Toloza adelantó que solicitará suspender el torneo de fútbol local mientras no existan condiciones de seguridad adecuadas. “Vamos a exigir que se suspenda mientras no se den las garantías necesarias”, sostuvo.

Tanto Carabineros como la PDI confirmaron que las investigaciones de ambos casos continúan abiertas para establecer responsabilidades y determinar las circunstancias exactas de los hechos, que han causado gran conmoción en la comunidad.

