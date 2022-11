Dirigente de los camioneros del sur tras críticas desde Valparaíso: "Yo no he roto nada porque yo no rompo cosas"

Freddy Martínez, dirigente de los Camioneros del Sur que aún se mantiene en paro, respondió a las críticas de colegas de Valparaíso que el domingo se bajaron parcialmente de la movilización tras llegar a acuerdo con el gobierno.

Aldo Campos, representante de los transportistas que estaban participando del paro en el enlace La Pólvora, responsabilizó a Martínez de la continuidad de la movilización.

“Nosotros tuvimos toda la disponibilidad de poder unir las bases entre la gente del norte, del centro y del sur y él, con su orgullo, a los pequeños transportistas como yo, nos miró en menos y por ende la mesa negociadora se rompió”, indicó a 24 Horas.

Ante esto, Martínez respondió que “no conozco al colega Campos, yo no he roto nada porque yo no rompo cosas, y entiendo que ellos tenían un acercamiento y habían conversado parte de la gente de la Quinta Región con el colega (Cristián) Sandoval, pero nunca he estado en una mesa con ellos”.

“Que otros colegas se puedan levantar están en libertad, esta movilización es libre y democrática. Nosotros tenemos un mandato de las bases de llevar a cabo algunas peticiones al Gobierno, tenemos cercanías, tenemos puntos que creemos que son subsanables y en eso estamos, pero no me compete a mi estar hablando de otras instituciones o focos de camioneros, porque no dependen de nuestra jurisdicción”, indicó.

Cristián Sandoval, presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza Norte, criticó a la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), que llegó a un acuerdo con el gobierno, y señaló que la “CNTC en varias oportunidades han tratado de contactarme. Yo necesito que entiendan que nosotros somos autónomos, yo no necesito de la CNTC”.

“Somos personas decentes que levantamos una movilización de Arica a Punta Arenas, ojo con eso. Ha sido una movilización impecable, no le hemos hecho daño a nadie, hemos reclamado nuestros derechos y con eso me siento pagado”, agregó.

