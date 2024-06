Diputados de la Comisión Investigadora de Incendio reconocen falla del Estado en la tragedia y piden perdón a las víctimas

La Comisión Investigadora por el Megaincendio del 2 y 3 de febrero en Viña del Mar y Quilpué acordó citar al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y al director de Conaf, Christián Little, por las denuncias de trabajadores sobre ocultamiento de la información que señalaba la expansión del fuego hacia las áreas que terminaron siendo posteriomente afectadas, y por la edición de la bitácora, entre otras cosas.

Además, en la sesión de este miércoles que comenzó a las 9.30 de la mañana y se extendió hasta pasadas las 17 horas, expusieron representantes de varios barrios afectados por las llamas, y los parlamentarios aprovecharon para pedirles perdón por lo ocurrido, de forma simbólica, por la falla del rol del Estado en protegerlos.

El presidente de la comisión, Tomás Lagomarsino, inició la sesión señalando que entendiendo que les queda poco tiempo para poder sesionar, solicitó el número de oficios despachados sin responder hay a la fecha, a fin de tener conocimiento de aquello y así apurar a los ministerios respectivos para recibir sus respuestas antes del 2 de julio.

Ante esto, el diputado Luis Fernando Sánchez pidió más transparencia y poder contar con la presencia del ministro de Agricultura y del director de Conaf antes de finalizar la comisión.

Hay que recordar que en la anterior sesión participaron parlamentarios y dirigentes sindicales de Conaf, quienes hicieron graves acusaciones contra Christian Little, director nacional de la institución. En concreto, Marcelo Pérez Contreras, secretario ejecutivo del Sindicato Nacional de Profesionales de Conaf, aseguró que el 2 de febrero Little llegó al puesto comando ubicado al interior de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, donde le habría pedido su impresión de la emergencia a uno de los presentes, y que éste le habría advertido sobre la posibilidad de que el fuego se trasladara a Villa Alemana y Quilpué, en ese instante, Little se habría reído de la aseveración, comentó Pérez en la sesión.

En Radio Biobío, el ministro Valenzuela respaldó al director de Conaf: “El director a nivel nacional, por cierto, es un destacadísimo académico, independiente, profesional que ha trabajado también con la industria forestal y que ha hecho un aporte muy valioso a Conaf, y este incendio tiene diversos puntos de responsabilidad y sobre todo causas estructurales, como este ventarrón que no lo predijo ningún sistema de pronóstico que se cargó hacia Viña del Mar a las 6 de la tarde”, señaló el secretario de Estado.

A lo anterior, se suma que según los testimonios recabados en la comisión, la bitácora de los movimientos del puesto de mando del Fundo las Tablas, habría sido editada en al menos 90 puntos: El director ejecutivo habría estado presente en la instancia pero aquello habría sido desestimado del registro.

Pues bien, en la sesión, el diputado Sánchez indicó que “es importante que estas cuestiones se transparenten, especialmente con lo que ha ocurrido en los últimos días en lo relativo a lo que fue parte de la conversación de la última sesión de esta Comisión y también por lo que mostró un reportaje exhibido en televisión. Todos los miembros de esta Comisión Especial Investigadora tomamos conocimiento de estos hechos y nos preocupan mucho, por lo que quiero confirmar, Presidente, si el director nacional de la Conaf y el ministro de Agricultura estarán presentes en esta Comisión antes de que concluya”.

El parlamentario indicó que “aquello es fundamental e indispensable para transparentar los asuntos ocurridos, además de saber cuál es la situación actual de la Conaf y cuál es el cumplimiento de sus compromisos pendientes, por ejemplo, la compra de este vehículo financiado por el gobierno regional hace varios años y que nunca ocurrió. Muchos de esos temas debemos discutirlos personalmente con estas dos autoridades, por lo que espero que puedan estar presentes antes de que esta Comisión concluya”.

La sesión continuó con los representantes de los vecinos de Quilpué y Villa Independencia, Carlos Orellana y Alex Ugarte, respectivamente, quienes asistieron acompañados por su abogado Felipe Olea.

“Ya identificamos a quiénes prendieron el fuego, pero fuego hay todos los días en nuestra región y en cualquier parte del mundo, porque siempre puede ocurrir un incendio. Sin embargo, que un incendio se transformara en esta hecatombe que cobró ciento treinta y siete vidas no fue solo responsabilidad de quienes iniciaron el fuego. Lamentablemente, para nuestra justicia y para la persecución que está llevando adelante el Ministerio Público de esta región, pareciera ser que los únicos responsables de esta tragedia son quienes iniciaron el fuego, es decir, los autores materiales”, dijo Olea.

“Ahora bien, ¿qué pasó en esas seis horas en que el fuego recorrió más de cuarenta kilómetros desde la Ruta 68 hasta llegar a Villa Independencia, El Olivar, Reñaca Alto y Pompeya? ¿Qué ocurrió en ese ítem? Evidentemente, para la justicia penal aún es un tema desconocido en el que abundan las preguntas, pero faltan las respuestas”, añadió.

Posteriormente, Ugarte muestra una diapositiva con imágenes: “Él es Vicente: cinco años de edad. Ella es Javiera: nueve años, fallecida. Eran chicos amorosos. Llegaban el domingo a la iglesia, pedían que el pastor orara por ellos y daban gracias a Dios. Es la pureza y la esencia de un niño. Su mamá está destrozada. ¿Cómo reconstruimos el corazón de una madre? La persona de la fotografía es el papá de ellos, el abuelo, Luis Fernando. Él, como pudo, trató de salvar a sus nietos. Pero, ¿saben lo que me indigna, me molesta hoy día? Ellos están en un sitio de 450 metros cuadrados y la mitad -225- es para ellos. Se instaló una casa para que su mamá viviera ahí, pero Tamara no tiene casa, porque no es hábil. ¡No piensa que hay dolor, un tremendo drama emocional, espiritual!”.

En esa línea, contó que “estamos haciendo un esfuerzo para ver cómo le podemos construir una casita de cuatro metros por seis metros para que viva ella con Catalina, su otra hija, que es una chica adolescente. En definitiva, el problema va más allá de que hay un número de muertos, porque, hoy día, hay personas que están sufriendo”.

PERDÓN A VECINOS

Los parlamentarios también tuvieron un gesto hacia los vecinos y víctimas del megaincendio, pidiéndoles perdón en la sesión.

"Quiero partir agradeciendo a don Carlos, a don Felipe y a don Alex, por su exposición, pero también hay que decir algo muy importante para ellos -y lo dijeron-, que es ofrecerles perdón, perdón por la inoperancia, por la falta de sentido de realidad y en atención al respeto que merecen las personas. Creo que nosotros, desde esta Comisión, estamos haciendo algo súper importante, que es precisamente escuchar los testimonios. Entonces, también ofrezco perdón por la indolencia del Estado, porque quizás nosotros, como parte del Estado, también hemos estado muy ausentes", dijo la diputada Érika Aguilera.

Andrés Celis también se sumó: "Acá las palabras sobran, ¿qué les voy a decir? Me imagino el tremendo dolor que deben sentir, la pena, la tristeza, la frustración, la impotencia, la rabia. El perdón es lo mínimo, perdonar libera. Por lo tanto, de parte del Estado, me sumo a todas las excusas y al perdón, porque lo que pasó en Viña del Mar, Quilpué, es de verdad una cosa monstruosa. Así que, a ustedes dos, a sus familias y a todas las que sufrieron por este incendio, mis condolencias, porque me pongo en su lugar y yo no podría estar acá; esa es la verdad".

“Me quiero sumar a las palabras del diputado Luis Sánchez y del diputado Andrés Celis, que creo representan a todos los integrantes de esta comisión investigadora, en torno al perdón hacia las familias. Probablemente, todos los integrantes de esta comisión hemos estado en terreno; solamente dos integrantes no son de esta región, el resto habitamos en ella. En mi caso particular, he vivido siempre en Viña del Mar; por lo tanto, el dolor es propio al de un habitante de su comuna que vio lo que pasó. Eso me conmociona y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Por lo tanto, agradezco su presencia”.

La sesión se extendió hasta la tarde de este miércoles, con la exposición de más vecinos y vecinas de las zonas afectadas.





QUERELLANTES: RESPONSABILIDADES POLÍTICAS NO SE HAN HECHO EFECTIVAS

Después de la sesión, Olea precisó que “concurrimos el día de hoy con la esperanza de ser escuchados, principalmente, en la necesidad de visibilizar que la responsabilidad en esta tragedia no se agota en los imputados que iniciaron el fuego, sino que en las autoridades de todo rango que permitieron que este incendio forestal avanzara más de 40 kms, a lo largo de 6 horas, para que devastara la ciudad. Aquí existen responsabilidades políticas que no se han hecho efectivas que nos preocupa se traten de diluir en el tiempo”.

Alexis Ugarte, que es pastor de la iglesia Jesús Esperanza Viva de Villa Independencia y facilitador de la querella, precisó que “para nosotros fue algo muy dramático. Al principio todas las alertas decían ‘evacúen El Olivar’ (...) Nosotros habríamos muerto quemados, cuando salimos -del templo-, el fuego ya estaba encima de nosotros. Se formó un caos porque no había vías de evacuación, fue horrible. Ver morir a la gente en la calle es ver el panorama de Hiroshima pero versión chilena”.

Por su parte, Carlos Orellana, vecino que perdió a su hija Anastasia en Pompeya Sur, también se presentó ante la Comisión Especial Investigadora: “Aquí fallaron todos los sistemas (...) No había nada, solamente carros de Bomberos, pero no habían autoridades durante la evacuación”. Sobre la querella, el afectado señaló que “esto todavía no ha terminado, pues aquí existen responsables, y así como agotaron todos los medios para dar con estos malhechores, así también me gustaría que dieran con los demás responsables de esta tragedia”.

Cabe recordar que son 78 las familias que se unieron a la querella, que busca encontrar justicia para 33 fallecidos en una de las mayores tragedias registradas en nuestro país durante los últimos años.

