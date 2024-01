Diputado republicano presenta recurso para impedir show de Peso Pluma en Viña 2024: "Es contrario al bien común"

Acompañado por un representante de vecinos de Viña del Mar, el diputado Luis Fernando Sánchez, del Partido Republicano, acudió a la Corte de Apelaciones de Valparaíso para presentar un recurso de protección en contra del Municipio de Viña del Mar, con el fin de evitar que el artista mexicano Peso Pluma se presente en el próximo Festival Internacional de la Canción, por considerar que las letras de sus canciones "hacen apología a la narcocultura".

El legislador -representante del Distrito 7 de la región de Valparaíso- indicó que la cancelación de este espectáculo se enredó en la burocracia de los acuerdos con los canales de televisión.

“Venimos a presentar un recurso de protección en contra de la Alcaldesa de Viña del Mar para exigirle que cancele la disponibilidad del espacio de la Quinta Vergara en el contexto del Festival de Viña. Es lamentable que esto se haya extendido por largo tiempo sin tomar ninguna decisión y que se haya enredado en la burocracia de los acuerdos con los canales de televisión", señaló el parlamentario republicano.

En este sentido, el legislador argumentó que la realización del show del artista mexicano "pasaría a llevar una serie de derechos ciudadanos fundamentales" y que por ser el anfiteatro parte de la administración local, ésta no debería prestar el recinto para espectáculos como esos.

“La Quinta Vergara es de la Municipalidad de Viña del Mar, por lo tanto, de todos los viñamarinos, y la Alcaldesa tiene todas las prerrogativas para decidir si se pone a disposición de este espectáculo o no. Entonces, aquí la solución es muy clara: la Alcaldesa tiene que decidir, si no la Corte de Apelaciones de Valparaíso ordenarle que no se ponga la Quinta Vergara a disposición de este espectáculo, por ser contrario a la Ley, por ser contrario a los derechos fundamentales de todos los viñamarinos y por ser contrario al bien común”, añadió Sánchez.

Sánchez fue acompañado por Francisco Mejías, presidente de la Asociación de Junta de Vecinos de Santa Julia de Viña del Mar, quien criticó la presentación y dio cuenta de lo que es vivir en un sector donde está presente el narcotráfico.

“Las poblaciones que estamos en la periferia de Viña del Mar hemos tenido que aguantar tener que estar encerrados, con miedo y vivir con fuegos artificiales producto de la narcocultura. Con esta acción legal queremos pedir que la alcaldesa de la ciudad, Macarena Ripamonti, deje de utilizar los recursos públicos para poder financiar la apología al narcotráfico”, indicó el vecino.

(Imagen: EFE/Kiko Huesca)

PURANOTICIA