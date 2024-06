Diputado comunista Luis Cuello defiende a Delegada de Valparaíso: “Hace falta mayor dotación policial, es insuficiente”

En defensa de la delegada presidencial regional de Valparaíso, Sofía González, estuvo el diputado comunista Luis Cuello, quien manifestó que la Delegación ha hecho todos los esfuerzos para mejorar la seguridad en la Región de Valparaíso, pero que hace falta mayor dotación policial para enfrentar a las bandas organizadas que cometen delitos violentos cada vez más frecuentemente en la zona.

El legislador también abordó la crítica que hace el PC al Poder Judicial por la prisión preventiva aplicada contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, expresando que están en el derecho de opinar al respecto y al mismo tiempo respetar la independencia de los tribunales, señaló sus expectativas respecto del mes que le queda a la comisión investigadora del megaincendio, y cómo ve las posibilidades de la candidata de la tienda a la Gobernación Regional de Valparaíso, Carolina Fernández, recordando también que están compitiendo en Cartagena con Hernán Pacheco en las primarias, en Nogales con Jonathan Vásquez, y en Villa Alemana con la concejala Edith Alvear.

"TENEMOS UN PROBLEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA"

El parlamentario reconoce que “tenemos un problema seguridad pública que es motivo de preocupación de gran parte de la ciudadanía, es la primera preocupación y que es un fenómeno que se arrastra desde hace bastante tiempo, es una crisis que viene de hace varios años, que ha implicado un aumento de los delitos de mayor connotación social, que implica también reconocer que además de lo cuantitativo hay un salto cualitativo en términos de la violencia y organización. Muchos de los homicidios que han ocurrido en el último tiempo responden, por ejemplo, a ajustes de cuentas entre bandas rivales , y yo creo que el Gobierno del Presidente Boric ha hecho un esfuerzo muy significativo al respecto y que se traduce en cuestiones bien concretas, en una mejor capacidad de las policías de contar con herramientas, con vehículos, con recursos y eso lo ha reconocido el propio General Director del Carabineros, el esfuerzo que ha hecho este gobierno en particular con las policías".

Añadió: "Naturalmente uno quisiera que las cosas avanzaran más rápido, pero son fenómenos complejos de atacar. Pero creo que claro, cada hecho que ocurre es grave, cada homicidio es un hecho gravísimo y ciertamente quisiéramos que esto no suceda, pero el punto es cuál es el uso, cuál es el camino para poder enfrentar fenómenos de la delincuencia y me parece que están haciendo esfuerzos en la dirección correcta. Eso también pasa por reconocer que la dotación actual de Carabineros no es suficiente para responder a la demanda, a la enorme demanda que hoy en día en materia de seguridad pública existe, y eso tampoco se resuelve de un día para otro, requiere del proceso de formación de buenas policías. Por lo tanto, creo que son datos que hay que tener en cuenta".

-¿Cree usted que en el tema de la seguridad el Gobierno se está viendo un sobrepasado?



Es decir, nunca los esfuerzos van a ser suficientes, pero yo creo que hoy día hay un Estado que está exigido, sobre todo aquellos organismos cuya competencia es la seguridad pública, pero como digo, me parece que lo importante es ver cuál es el camino que se está construyendo al respecto, cómo se están abordando los fenómenos en materia de los portonazos, en la disminución de los homicidios. Y claro, nunca va a ser suficiente pero paulatinamente esto va arrojando resultados, uno desearía otra cosa.

-El apuñalamiento que ocurrió en Viña del Mar ha generado críticas a la delegada Sofía González. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo ve el trabajo de la delegada?



Yo creo que la delegada regional presidencial ha hecho una buena labor, se ha dedicado a enfrentar con seriedad el problema de la seguridad pública, ha empleado los recursos que están disponibles y obviamente con cada episodio nuevo surgen críticas, pero me parece que va en la dirección correcta.

-Otra de las cosas que también se planteaban era respecto al fin del Estado de Excepción en las zonas del megaincendio. Los vecinos y hasta la alcaldesa de Viña del Mar pidieron que se reactivara. ¿Debiese reactivarse? ¿Si está tan complicado el tema de poder resguardar la seguridad en general en la zona, como usted dice, de dónde se va a sacar dotación para reforzar con policías las zonas de los incendios ahora que no está la Armada allí?



Bueno, yo creo que en un primer momento sí fueron bastante útiles las medidas de seguridad de haber dispuesto de personal de la Armada, del Ejército en la zona. Yo mismo en los primeros días del incendio pedí públicamente un mayor despliegue de las Fuerzas Armadas, dado que en un principio faltó celeridad, había muchos sectores a los cuales no llegaban las patrullas militares y por lo tanto fue una preocupación. Hoy yo más bien sería partidario de hacer una evaluación objetiva con los datos en la mano respecto de si realmente es indispensable contar o no con el Estado de Excepción o disponer refuerzo militar para atender labores de seguridad pública. Yo creo que eso nunca hay que descartarlo por completo, pero tiene que ver más bien con una evaluación objetiva de la necesidad del terreno.

-¿Se está haciendo esa evaluación? ¿Sabe usted si se está analizando, se está estudiando?



La verdad es que yo sería, como digo, sería partidario de ello, de conocer los datos, conocer cuál ha sido la evolución la evolución de la situación de seguridad en las zonas siniestradas, cuál ha sido el progreso en términos de estabilizar la seguridad y si resulta o no necesario retomar medidas excepcionales. Pero creo que hay que hacer un análisis serio y cauteloso al respecto, porque también hay que decir que en definitiva, claro, a veces hace falta recurrir a la fuerza militar para estas tareas, pero no es tampoco la medida ideal, puesto que las Fuerzas Armadas tienen otra preparación, están preparadas para otra función y no necesariamente para atender la seguridad pública. Por lo tanto, siempre hay que dirigirse hacia un óptimo, y ese óptimo es contar con fuerzas policiales de Carabineros que naturalmente tienen una preparación adecuada para enfrentar los distintos hechos que puedan ocurrir.

-La pregunta es si es que hace falta dotación policial para atender los delitos en la región, ¿de dónde se saca personal policial para ir hoy a las zonas afectadas?



No, por supuesto, es una realidad que afecta no solamente a la región del país, sino que también a todo Chile. Hay un problema con la dotación policial, hay una insuficiencia y se está trabajando en ese aspecto con varias medidas complementarias. Pero yo sería también partidario de escuchar a Carabineros, qué dice Carabineros al respecto, cómo Carabineros está distribuyendo la fuerza que dispone y si con esa distribución es posible atender los requerimientos de seguridad en la zona siniestrada. No se puede aplicar como una medida mecánica una medida de excepción que signifique emplear las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública, sino que tiene que ser en base a una situación muy excepcional y fundamentado en datos objetivos. Entonces, creo que no puede ser un remedio universal ni mucho menos, porque no es lo ideal.

AVANCES EN COMISIÓN INVESTIGADORA DEL MEGAINCENDIO

-¿Ha conocido de cómo se está planificando para poder ir reforzando la seguridad en esa zona? Quizás a través de la comisión investigadora del megaincendio les informan sobre ese tipo de medidas…



Por supuesto que muchas veces se han planteado y los vecinos han formulado su preocupación por la seguridad pública, sin embargo, no es el foco principal de la comisión investigadora.

-Este jueves sesionaron nuevamente. ¿Qué nuevos antecedentes han podido recabar de la investigación?



Bueno, hoy día recibimos a varias dirigentes, dirigentes sociales, de juntas de vecinos de varios sectores de Viña, de Villa Dulce, de Achupallas, y básicamente, bueno, en dos líneas los vecinos han expuesto su testimonio de cómo vivieron el incendio, qué fue lo que falló, por ejemplo, las alarmas, las alertas SAE, un juicio respecto de los mecanismos de prevención y también, por supuesto, cuál es la realidad post incendio, los requerimientos que tienen que ver con las críticas a las viviendas de emergencia, al proceso de reconstrucción. Yo creo que ha sido muy valioso contar con el testimonio de los vecinos, de dirigentes sociales, puesto que eso también contribuye a ejercer presión para que el Estado pueda otorgar respuestas más rápidas y más eficaces. El propio presidente Boric en su Cuenta Pública señaló su preocupación por la lentitud que se observa en cierto aspecto en la reconstrucción y por tanto creo que es importante que también todos colaboremos en ese sentido, y la comisión investigadora es una plataforma que permite levantar estos requerimientos, los vecinos y también al mismo tiempo poder identificar cuáles fueron las debilidades que se verificaron durante el incendio, con la perspectiva de proyectar una nueva estructura, un nuevo diseño o hacer propuestas que permita que el Estado mejore sus capacidades.

-¿Ha podido sacar conclusiones sobre el funcionamiento de la estructura de Conaf? Finalmente el trabajo por temporadas funcionó como una especie de incentivo para este funcionario que quería ganar más plata haciendo incendios…



Yo creo que eso hay que revisarlo con mucha profundidad. A mí me parece que los pagos de horas extra fueron bastante sorprendentes, excesivos y no se ven bien, y eso requiere exactamente una investigación interna. Y enseguida también creo que es importante avanzar y darle más celeridad al proceso del nuevo diseño institucional de Conaf a través del Sernafor y también de la ley de incendios. Yo creo que este modelo de contar con funcionarios o trabajadores de temporada, que además no tienen tampoco las mejores condiciones laborales, hay que revisarlo. El personal de Conaf permanente no es suficiente para atender una emergencia de estas características, entonces es necesario una revisión muy profunda que también desde luego implica la disposición para tener los recursos para que el Estado enfrente la emergencia, porque no podemos pedir un completo rediseño institucional y que el Estado invierta en emergencias si no estamos dispuestos a aprobar herramientas que permitan recaudar impuestos, y con esto me refiero básicamente a la actitud de la oposición frente a la reforma tributaria y ahora frente al pacto fiscal, que de entrada, antes que entre el proyecto de impuesto a la renta ya comienzan a presentar dificultades, entonces en esto yo pido mayor coherencia.

-¿Esto se acentuó después de los dichos del Presidente Boric en la Cuenta Pública?



Viene el día uno del gobierno del Presidente Boric. Lo que pasa es que van cambiando la excusa cada cierto tiempo en función de cómo cambia la noticia, pero en definitiva tenemos una cerrazón que se expresa en el ámbito tributario y también, por supuesto, en una urgencia de la población que es la reforma de las pensiones. Está paralizada la reforma porque la oposición no ha encontrado mejor cosa que repetir y reiterar la demanda de la AFP de poder cautelar su negocio, entonces eso naturalmente que produce un perjuicio y un castigo a sectores muy precarizados. El 50 % de las mujeres que se jubilaron el año pasado tienen una pensión autofinanciada de $49.000, naturalmente con esa plata nadie vive ni nadie hace una compra del supermercado, sin embargo, tenemos al frente una derecha que ha sido muy indolente y que no le importa realmente que las personas no tengan lo necesario, lo indispensable para poder vivir.

-¿Cree que la comisión pueda tener resultados concretos en el mes que le queda?



Si no me equivoco, tenemos hasta el 2 de julio concesiones, entonces tenemos que esperar que se desarrollen todas las sesiones. Eventualmente podemos pedir extender el mandato de la comisión. Hay que escuchar a todos los invitados que quedan, pero tenemos que ir hablando en el camino si va a ser o no necesario pedir una nueva extensión.

PRISIÓN PREVENTIVA DE DANIEL JADUE

-¿Qué le pareció esta decisión del tribunal de dejar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en prisión preventiva?



Bueno, al respecto nuestra posición ha sido bastante clara. O sea, en primer lugar respetamos la labor y las decisiones de la justicia, de los tribunales, pero sin perjuicio de ello, consideramos que la medida cautelar aplicada, que es la más gravosa, la más intensa de prisión preventiva contra el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, es una medida que es injusta y que es desproporcionada. Y es por ello que la defensa ha apelado y nosotros esperamos que pueda ser revertida. Nos parece que a lo largo del proceso el alcalde Jadue va a poder demostrar su inocencia respecto de los delitos que se le imputan. Y por cierto, nosotros tenemos todo el derecho de solidarizar y expresar nuestro apoyo al alcalde de Recoleta y también de respaldar su gestión, que ha significado que personas que no tenían acceso a elementos tan esenciales como lentes, como audífonos, como medicamentos a bajo costo, hayan podido acceder y eso ha mejorado la calidad de vida de miles de personas. Por lo tanto, esa es nuestra posición al respecto, y que nosotros hagamos una crítica al contenido de una decisión judicial, no tiene nada que ver con afectar la independencia del Poder Judicial. Nosotros respetamos la independencia de los tribunales, pero eso, por supuesto, no impide ni inhibe que podamos hacer ejercicio de nuestro derecho a opinar.

-El que la investigación esté formalizada da a entender que, al menos, hay antecedentes suficientes para poder sustentar una indagatoria. ¿O no?



Acá hay una investigación que lleva bastante tiempo por parte del Ministerio Público, y lo que corresponde es que los elementos de aquellas acusaciones sean examinadas finalmente por el tribunal, tomando en cuenta, por supuesto, el derecho a defensa y desde luego, resguardando en todo momento la presunción de inocencia del alcalde de Recoleta. Nuestra expectativa es que durante el proceso se pueda acreditar la inocencia del alcalde Jadue, confiamos en que el alcalde Jadue pueda acreditar su inocencia, el resto de los componentes de esta investigación o el proceso es algo que en realidad no me compete a mí pronunciarme.

-Hay quienes han señalado que el juicio político lo termina haciendo el Poder Judicial, ¿cómo lo toma usted?



Es decir, es importante siempre resaltar que la medida que todo el tribunal de presión preventiva es una medida cautelar, que es algo temporal y que en ningún caso es una condena. Eso es únicamente una medida cautelar, que por lo demás está siendo revisada por el tribunal, por lo tanto, acá no hay una condena, no hay una atribución de responsabilidad, ni mucho menos. Y aún queda proceso en el cual, insisto, el alcalde va a poder buscar su inocencia respecto de estas acusaciones.

CANDIDATURA PC AL GOBIERNO REGIONAL

-Para la Gobernación Regional el PC postula a Carolina Fernández. ¿Cómo ven la contienda electoral?



Bueno, nosotros hemos tomado una definición partidaria, hemos levantado la candidatura de Carolina Fernández, quien ya fue candidata al Consejo Constitucional.Creo que como Partido Comunista hemos ido creciendo en influencia de la región. Llegamos al parlamento después de 50 años en la Región de Valparaíso, y por lo tanto creo que tenemos, por supuesto, el derecho legítimo a presentar una alternativa política que pueda disputar el gobierno regional. Creo que están abiertas las posibilidades, es un escenario que no está cerrado y vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios y posibles como partido para poder conseguir un gran respaldo para nuestra candidata Carolina Fernández para alcanzar la gobernación.

-Es una tarea que igual se ve difícil, considerando el resultado anterior del gobernador Rodrigo Mundaca. ¿Cómo cómo buscan ahí poder ganar aquello? Porque la otra opción sería que se hicieran algún tipo de primarias no legales, digamos, y definir ahí a lo mejor ustedes después sumarse o ellos sumarse. ¿Cómo lo ve?



Como partido llegamos a un acuerdo municipal con el conjunto de las bases políticas del Socialismo más la Democracia Cristiana. En cuanto a los gobernadores, bueno, eso no se logró del todo, por lo tanto, lo que corresponde ahora es competir. Nosotros como partido tenemos mucho que aportar. Es un partido que tiene presencia en el mundo social, en el mundo sindical, territorial. Tenemos un importante número de concejales en la región y también de candidatos a alcaldes. Y por lo tanto creo que podemos sin dudar, con legítimos derechos del gobierno regional, y vamos a hacer el esfuerzo.

-¿Cómo buscan de alguna forma posicionar el nombre de Carolina en el mapa de votaciones, a fin de ser competitiva respecto de los otros candidatos? Principalmente, se le conoce por haber sido candidata a convencional y porque su nombre está relacionado al caso Convenios.



Bueno, eso va a ser parte de nuestra campaña que tenemos que empezar. Ayer hicimos un acto público donde celebramos nuestros 112 años como partido y en ese acto proclamamos a Carolina Fernández como nuestra candidata a gobernación. El despliegue será con propuestas, con acciones para poder conseguir lograr el apoyo de la ciudadanía. Recordemos que nosotros tuvimos y obtuvo Carolina un importante respaldo en las elecciones para el Consejo Constitucional y por lo tanto ya hay un conocimiento previo por parte de la registrada preso sobre su rol y sus capacidades.

-En cuanto a la elección presidencial, en este momento no se ven tantos nombres de la izquierda. ¿A quiénes usted buscan posicionar desde el partido comunista? ¿Con quiénes se van a cuadrar?



Es muy temprano para hablar de esos presidenciales. Más bien yo soy de concentrarnos en los compromisos pendientes, los desafíos pendientes de gobierno, porque aún queda gobierno, queda más de un año y medio del gobierno, tenemos harto trabajo de que hacer y por lo tanto hoy no estamos nosotros discutiendo sobre una decisión presidencial.

-Se lo pregunto porque justamente Daniel Jadue fue presidenciable la vez anterior, entonces ahí podrían, dependiendo también de los resultados de la investigación que se lleva a cabo, tener nuevamente una carta comunista.



No es algo que estemos discutiendo hoy día. Tenemos otra preocupación, tenemos un desafío electoral importante este año a nivel municipal, de gobierno regional y también, por supuesto, estamos concentrados en sacar adelante la agenda del gobierno. Tenemos un proyecto importante en el parlamento que sacar, y en nuestro caso, en la región debemos enfrentar una situación crítica de transporte donde nosotros hemos hecho un trabajo en conjunto con las organizaciones sociales que esperamos vaya teniendo resultados porque hay un dolor, una demanda ciudadana que hay que atender.

