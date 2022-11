Diputado Celis oficia a Carabineros para conocer estado actual de 30 cámaras de televigilancia en Viña del Mar

Frente a los últimos hechos delictuales y la creciente sensación de inseguridad que vecinos de Viña del Mar perciben en la comuna, el diputado Andrés Celis se acercó a Carabineros para conocer el estado actual de las 30 cámaras de televigilancia entregadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Con este objetivo en mente, el parlamentario RN presentó un oficio tanto al prefecto de Carabineros de la Ciudad Jardín, coronel Alex Bahamondes; como al general director de la institución uniformada, Ricardo Yáñez, buscando ser informado sobre el funcionamiento –desde la sala de control de la prefectura– de estas cámaras, que son adicionales a las 122 adquiridas por el Municipio.

"Me interesa saber si están en funcionamiento las cámaras desde la sala de control de la Prefectura. Y si es así, que se me informe si se verifica en forma permanente, las 24 horas del día, sin interrupción alguna y con su sistema de grabación útil", señaló el diputado Andrés Celis tras enviar el oficio a la policía uniformada.

En caso que no se cumpla con lo que pregunta, el representante del Distrito 7 pide a Carabineros que se le indiquen los motivos y cuándo se estima que podrían ser sumadas al sistema general que maneja la Central de Comunicaciones (Cenco).

Además, subrayó que "lo que quiero es apoyar el correcto funcionamiento de estas cámaras para evitar o pesquisar la ocurrencia de hechos delictuales, cada vez más frecuentes y violentos en las calles de Viña del Mar y que mantienen en permanente peligro y alerta a sus habitantes".

Finalmente sostuvo que también busca "despejar dudas respecto de su uso, ya que como he denunciado en otras ocasiones, el Municipio viñamarino no ha ejecutado esta tarea de control de buena forma y aquí hay que aprovechar todas las herramientas disponibles para dar tranquilidad a la comunidad y que los delincuentes sepan que están siendo vigilados y si actúan, no será impunemente".

PURANOTICIA