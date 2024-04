Diputado Andrés Celis se cuadra tras María José Aguirre en su camino por la Alcaldía de Concón: "Sé que estaremos todos detrás de ella"

Cuando los partidos políticos y los candidatos entran en tierra derecha de cara a la Elección Municipal de fines de octubre en todo el país, el diputado Andrés Celis dio muestra de aquello y manifestó sus apoyos en la comuna de Concón.

El parlamentario RN manifestó que respaldará a la hoy concejala independiente, pero cercana a Evópoli, María José Aguirre, en su camino a la Alcaldía de Cincón.

"En Concón tenemos una responsabilidad como Renovación Nacional y como bloque completo de Chile Vamos. La verdad, no me puedo hacer responsable de Republicanos. Pero nosotros tenemos una responsabilidad con la gente que vive en esta comuna, que votó rechazo, que votó por nuestro sector en la pasada municipal, pero que su voto se dispersó", comentó el legislador de la V Región.

De igual forma, pidió no olvidar que el alcalde Freddy Ramírez "se encontró con la Alcaldía y eso queda de manifiesto como ha sido su manejo municipal. Literal, tiene hasta a su hermano metido en las decisiones de la ciudad".

Por ello es que dijo que "mi apoyo es para María José Aguirre, porque sé que estaremos todos detrás de ella, no en un proyecto personal, sino que en un proyecto común, de unidad".

"Ella tendrá un equipo atrás, ella no se va a encontrar con una Alcaldía, ella tendrá un proyecto de ciudad. Ella, no siendo de mi partido, siendo una mujer independiente, me identifica por dos razones: la primera, vive en Concón, igual que yo; y la segunda, sabe que no podemos seguir con esta Alcaldía de los favores, de los amigos y de los shows. Por eso la apoyo y tengo certeza que vamos a lograr cambiarle el rumbo a la comuna".

