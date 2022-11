Diputada Camila Flores detalla paso a paso lo que vivió: "Fue terrible no saber si iba a vivir o no para criar a mi guagua"

Luego de superar una infección que la tuvo en la UCI de la Clínica Ciudad del Mar, en Viña del Mar, la diputada Camila Flores Oporto regresó a su hogar en compañía de su esposo, el consejero regional Percy Marín, y de su pequeña hija Camila Victoria.

El pasado jueves 3 de noviembre, la parlamentaria de Renovación Nacional (RN) dio a luz a primogénita, a través de una cesárea no programada, cirugía que se complicó al punto de ser diagnosticada con una septicemia.

A dos semanas de aquel episodio, Camila Flores conversó con LUN respecto a lo ocurrido en el recinto médico privado, señalando que "me acuerdo que desperté y me di cuenta que estaba en la UCI y me dicen que tenía mi intestino perforado".

La representante de la zona interior de la región de Valparaíso (Distrito 6) comentó también que "los médicos me contaron lo que estaba pasando y me informaron que no podía ver a mi marido, a mi guagua tampoco. Me dijeron que tenía prohibido el ingreso de familiares. No recuerdo si pregunté algo".

INTESTINO PERFORADO

Antes de todo esto, el día previo a dar a luz, la Diputada comenzó a sentir contracciones muy seguidas, por lo que acudió a la clínica junto a su marido: "Llegué allá y desgraciadamente no tuve la dilatación suficiente, así que tuvimos que tomar la decisión de hacer la cesárea", relató la autoridad.

Pese a las complicaciones que tuvo tras la cesárea, afirma que no se arrepiente porque "lo más importante era que mi guagua estuviera fuera de riesgo", agregando que "fue una buena decisión porque mi hija está sana, vigorosa y hermosa".

El jueves 3 dio a luz y el domingo 6 de noviembre regresaría a su casa, sin embargo los dolores no se lo permitieron: "Amanecí muy mal. Tenía un dolor intestinal brutal. Jamás en mi vida pensé que un ser humano podía aguantar ese nivel de dolor", sostuvo, añadiendo que "era un dolor mucho más terrible e intenso que el dolor de la contracción. Resulta que tenía el intestino perforado. Lo supe después, eso sí".

Según dijo, el dolor que sentía era tan fuerte que "perdí la lucidez", aunque reconoció que "yo estaba disponible a hacer lo que fuera necesario. Era eso o me moría. No sabes lo que es tener a tu guagua en brazos y pensar que te puedes morir".

DEL SUEÑO A LA PESADILLA

El crudo relato de la diputada Camila Flores continuó al indicar que luego de ser intervenida quirúrgicamente "se me hizo evidente que mi vida corría peligro" y que "fue terrible estar ahí y no saber si iba a vivir o no para criar a mi guagua".

"Con ella de tres días y yo internada, lo único que pedía era poder dedicarme a ser mamá. Que de un minuto a otro todo eso cambie es pasar de un sueño a una pesadilla. No lo podía creer. Jamás pensé que iba a ir por una cesárea y que me iba a pasar esto", agregó la abogada de profesión, de 35 años de edad.

Consultada respecto a las denuncias de negligencia médica, manifestó que "la verdad es que en este momento yo quiero estar dedicada a mi hija y a mi recuperación, y no entrar en detalles, porque es doloroso. No vale la pena ahondar en una situación que a estas alturas no es lo más importante".

Finalmente, Flores contó que mientras se encontraba internada en la clínica viñamarina recibió una serie de mensajes de apoyo, destacando uno de la coordinadora sociocultural de la Presidencia, Irina Karamanos, y otro del propio Presidente de la República, Gabriel Boric.

PURANOTICIA