Detienen nuevamente a adolescente de 15 años por su presunta participación en homicidio de estudiante en Copiapó

Efectivos del OS9 Atacama de Carabineros detuvieron a un menor de 15 años buscado por el homicidio a puñaladas de un adolescente de 17, cometido el 19 de octubre pasado en Copiapó.

El menor ya había sido detenido junto a los otros dos presuntos involucrados en el homicidio del estudiante del Colegio Cervantino, pero fue dejado en libertad mientras se reunían mayores antecedentes que acreditaran su participación.

Durante la noche del jueves fue capturado en su domicilio y este viernes será puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Copiapó para el respectivo control de detención y eventual formalización por homicidio calificado.

El prefecto (s) de Carabineros de Atacama, teniente coronel Felipe Hernández, informó que "personal especializado desarrolló un trabajo investigativo que contempló el análisis de registros audiovisuales, la toma de declaraciones a testigos y el levantamiento de información desde fuentes abiertas. Estas diligencias permitieron reconstruir la dinámica de los hechos, establecer antecedentes relevantes e individualizar a los presuntos involucrados".

Los dos primeros detenidos ya fueron formalizados y un adulto quedó en prisión mientras que un menor pasó a internación provisoria.

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