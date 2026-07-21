Detienen en Vallenar a seis personas por robo de vehículo y porte de arma de fuego en medio de la emergencia

Carabineros de la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 3ª Comisaría Vallenar logró la detención de seis personas por los delitos de receptación de vehículo motorizado y porte ilegal de arma de fuego.

El procedimiento se registró durante la mañana de este martes, en medio de la emergencia por el sistema frontal, luego que personal de la Central de Comunicaciones (Cenco) alertara sobre la presencia de una camioneta con encargo vigente por robo en el sector Villa El Edén en Vallenar.

Los efectivos policiales concurrieron al lugar, verificando que el vehículo correspondía a una camioneta Chevrolet D-Max, color blanco, sustraída previamente en la comuna de Copiapó.

Tras la fiscalización, Carabineros detuvo a los seis ocupantes del móvil, entre ellos un adulto de 22 años y cinco adolescentes de 15, 16 y 17 años. Durante la revisión del vehículo también se incautó un revólver sin marca visible y dos municiones calibre 22 sin percutar.

Por instrucción del Ministerio Público, se dispuso la concurrencia de personal especializado del SEBV y Labocar para desarrollar las diligencias investigativas y pericias correspondientes al arma, las municiones y el vehículo recuperado, además de otras acciones destinadas a esclarecer los hechos.

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