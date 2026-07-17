Detienen en Magallanes al último prófugo por el homicidio del brigadista de Conaf Moisés Orellana en Cañete

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, destacó la detención de Pedro Macheo Raimán, de 41 años, integrante de la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML) e imputado por el homicidio del brigadista de Conaf Moisés Orellana, de 21 años, crimen ocurrido en Cañete el 8 de septiembre de 2020.

El imputado fue capturado este jueves por detectives de la PDI y efectivos de la Armada en Puerto Riquelme, región de Magallanes, lugar donde permaneció oculto durante más de cinco años. Posteriormente, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Natales, que resolvió ampliar su detención hasta este viernes.

Tras conocerse el procedimiento, el ministro Arrau afirmó que "las policías siguen haciendo su trabajo. La detención de Pedro Macheo Raimán por parte de la PDI, vinculado a la Resistencia Mapuche Lafkenche e investigado por el asesinato de Moisés Orellana, demuestra que quienes huyen de la justicia pueden esconderse durante años, pero finalmente están siendo capturados".

Agregó que "La tranquilidad en la Macrozona Sur se recupera poniendo a asesinos, terroristas y encubridores tras las rejas. Solo así las familias y los chilenos de bien podrán volver a vivir, trabajar y prosperar sin miedo".

Asimismo, enfatizó que "Durante demasiados años, el país normalizó que cientos de miles de chilenos vivieran bajo el terror y la violencia. Eso se terminó. Frente al terrorismo no caben complejos ni ambigüedades: la ley debe imponerse y el Estado jamás volver a retroceder".

De acuerdo con los antecedentes de la investigación, el 8 de septiembre de 2020, Moisés Orellana compartía junto a otras personas al interior de un vehículo estacionado en las cercanías de un ataque incendiario en Cañete. Tras incendiar viviendas, los responsables del hecho abrieron fuego contra el automóvil con el objetivo de no dejar testigos.

Moisés Orellana recibió un disparo en la frente y falleció poco después, convirtiéndose en una de las víctimas de uno de los episodios más violentos registrados en el contexto de la violencia rural en la Macrozona Sur.

Con la captura de Macheo Raimán, se concretó la detención del último prófugo de la causa, en la que otros dos imputados ya fueron condenados a penas de 28 años de presidio.

El imputado será formalizado por los delitos de homicidio, atentado incendiario, infracción a la Ley de Control de Armas y robo con violencia.

PURANOTICIA