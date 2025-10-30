Detienen a un ciudadano boliviano y al conductor de un bus por tráfico de drogas en Calama

Carabineros del OS7 de la Prefectura El Loa en la región de Antofagasta, detuvieron a un ciudadano boliviano y al conductor de un bus por tráfico de drogas, durante una fiscalización a un bus interprovincial con itinerario Calama–Ovalle, en la ruta B-25, kilómetro 74.

Gracias al apoyo de un ejemplar canino, se detectó en la zona de carga un bolso con cuatro paquetes contenedores de pasta base y clorhidrato de cocaína, lo que derivó en la detención de uno de los pasajeros, un ciudadano boliviano de 26 años, quien mantenía situación irregular en el país y sin antecedentes policiales.

Tras diversas diligencias investigativas y la coordinación con el Ministerio Público, Carabineros estableció que el detenido habría entregado en horas de la mañana, 11 paquetes adicionales de droga a un segundo sujeto, chileno, 57 años, que sería conductor de otra empresa de buses interurbanos.

Carabineros se trasladó hasta el terminal de buses en Av. Granaderos, donde interceptó el bus que iniciaba el viaje hacia Valparaíso, incautando la droga al interior de la cabina, por lo que fue detenido el conductor.

Posteriormente, funcionarios del OS7 ingresaron al domicilio del primer imputado desde donde se incautaron más sustancias ilícitas.

En total, se incautaron 11 kilos 690 gramos de clorhidrato de cocaína, 7 kilos 341 gramos de pasta base de cocaína, dinero en efectivo consistente en $1.237.000, más US$1.534 y 50 bolivianos, entre otras especias vinculadas al ilícito.

(Imagen referencial)

PURANOTICIA