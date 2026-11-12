Detienen a sujeto por secuestro extorsivo en Temuco: víctima fue golpeada y exigieron dinero a su madre

En el marco de una investigación de Carabineros del OS-9 Araucanía y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía, un sujeto de 30 años de edad fue detenido por el delito de secuestro y robo con violencia, hecho ocurrido el 16 de agosto en la localidad de Labranza, comuna de Temuco.

La víctima, de 19 años, fue abordada por sujetos que lo agredieron durante la noche y lo obligaron a contactar a su madre y un amigo para hacer transferencias bancarias y entregar su tarjeta de cajero automático para sacar dinero desde una gasolinera. El joven estuvo retenido por más de cuatro horas.

Gracias a las diligencias efectuadas por el OS-9 de Carabineros se logró dar con el vehículo utilizado en el delito y gracias al registro de cámaras de seguridad, se identificó a uno de los autores del hecho, el que fue detenido en Padre Las Casas.

"A través de la recopilación de cámaras de seguridad se logró la identidad de la persona, además de la incautación de especies asociadas al delito como el vehículo que utilizaron, las vestimentas y un teléfono celular", precisó el teniente coronel Felipe Cerda.

En tanto, la fiscal Nelly Marabolí detalló que "la víctima fue a realizar una compra de droga con el imputado y cuando revisó el paquete que había comprado se dio cuenta que no venía la droga".

"El imputado se ofuscó con él, procedió a intimidarlo con armas de fuego, pasó a buscar a dos personas más quienes también lo intimidaron, le pegaron en diversas partes del cuerpo en un sitio eriazo en Padre Las Casas y exigieron que tanto un amigo como su madre transfirieran a esas horas de la madrugada a lo menos $130.000 y con posterioridad lo liberaron en otro sector de la comuna de Temuco", añadió.

El imputado, quien mantiene diversos antecedentes policiales, fue presentado a la audiencia de control de detención. La Fiscalía logró la cautelar de prisión preventiva en su contra y un plazo de investigación de 90 días. En tanto, las diligencias continúan para dar con el resto de los partícipes de este delito.

(Imagen: Carabineros)

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