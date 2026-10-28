Detienen a sargento de Gendarmería acusado de cobrar a internos por traslados y beneficios carcelarios en Valdivia

La PDI y Gendarmería detuvieron a un sargento segundo que se desempeñaba en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Llancahue, en Valdivia, en el marco de una investigación por el delito de cohecho.

Las diligencias investigativas fueron desarrolladas por detectives de la Brigada Antinarcóticos de la PDI Valdivia, en coordinación con la Oficina de Investigación Criminal de Gendarmería de Chile, y bajo la dirección del Ministerio Público.

La investigación estableció que el funcionario con 22 años de servicio aprovechaba su contacto diario con internos para solicitar dinero a cambio de tramitar traslados entre módulos y acelerar la obtención de beneficios intrapenitenciarios.

Además, el imputado ingresaba elementos no autorizados a la cárcel con el propósito de comercializarlos directamente entre los reclusos.

El jefe regional de la PDI, prefecto José Miguel Cea, señaló que "usando su cargo, realizó no una sino que varias acciones que iban en directo beneficio de distintos reos".

Por su parte, el director regional de Gendarmería, Rodrigo Salinas, expresó que "en forma inmediata se está armando un sumario y también las acciones administrativas para apartarlo de la institución".

El delito investigado se encuentra contemplado en el artículo 241 del Código Penal, que sanciona determinadas conductas relacionadas con la exigencia de beneficios económicos por parte de empleados públicos en razón de sus funciones.

La Fiscalía Regional de Los Ríos informó que el imputado pasará a control de detención este miércoles ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, donde expondrá los medios de prueba y solicitará las respectivas medidas cautelares, mientras continúan las diligencias para determinar eventuales nuevos involucrados.

PURANOTICIA