Detienen a líderes de bandas criminales vinculadas a homicidios, robos y tráfico de drogas en Arica

Una investigación entre la Fiscalía de Arica y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió la detención de los líderes de dos bandas criminales que se enfrascaron en una “guerra” que dejó una persona fallecida y otras gravemente heridas.

Las diligencias permitieron establecer que estos hechos violentos se registraron en el marco de una disputa entre las bandas identificadas como “Los Suárez” y “Los Iquique”, responsables de varios enfrentamientos armados en el último tiempo.

El prefecto Eugenio Herrera, jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota de la PDI, señaló que "la detención de estos dos líderes se desarrolló tanto en la ciudad de Arica como en Santiago. Ellos están vinculados a delitos tales como homicidio, homicidio calificado, triple homicidio frustrado, uso y porte de armas de fuego, falsificación y uso de instrumento público y tráfico de drogas".

"Sus disputas se vinculaban primero al control territorial entre dos organizaciones criminales vinculados al tráfico de drogas y delitos de robo, pero también mantenían rencillas por temas de índole sentimental entre los integrantes de estas dos bandas", explicó.

En tanto, el fiscal jefe ECOH de Arica, Rodrigo González, señaló que "se realizó un intenso trabajo investigativo que estableció que había una dinámica de disputa entre dos agrupaciones delictuales, las cuales protagonizaron hechos sumamente violentos en el último tiempo".

"El trabajo de análisis permitió identificar a sus líderes y ubicar, a dos de ellos en Santiago, hasta donde habían huido, y posteriormente ubicar al otro líder en Arica, quedando todos privados de libertad. La investigación continúa dado que los hemos vinculado a otros delitos, en los cuales estamos reuniendo la mayor cantidad de antecedentes", añadió.

ATAQUE Y REPRESALIA

El primero de los hechos relacionados a esta disputa se registró el pasado 12 de julio en la avenida Linderos, donde el cabecilla de “Los Suárez”, junto a otro miembro de la banda, efectuaron diversos disparos contra los dos ocupantes de un vehículo, hecho que terminó con el fallecimiento de un hombre de 25 años, mientras que otro de 23 años resultó gravemente herido.

En tanto, en la madrugada del 26 de julio, y en represalia al crimen del día 12 del mismo mes, el líder de “Los Iquique”, junto a otros sujetos, dispararon e hirieron de gravedad a tres personas que estaban en el sector de estacionamientos ubicados frente a playa Brava.

La investigación permitió identificar a los cabecillas de ambas agrupaciones. Así, el líder de “Los Suárez” y otro miembro de la banda fueron detenidos en Santiago siendo formalizados por el delito de homicidio calificado (registrado el 12 de julio), además de tráfico de drogas al incautar cerca de 800 gramos de ketamina.

Además, el pasado jueves fue detenido en esta ciudad el líder de “Los Iquique”, a quien se le imputaron tres cargos de homicidio frustrado (hecho ocurrido el 26 de julio). En el operativo se detuvo a una segunda imputada, y se incautaron municiones, un kilo de cocaína base y elementos para su dosificación y venta en pequeñas cantidades. Todos los imputados quedaron en prisión preventiva.

La indagatoria permitió también vincular a estas bandas con el último homicidio por arma de fuego ocurrido el pasado domingo 18 de octubre en el sector de playa Chinchorro, detrás de la Piscina Olímpica, donde un hombre de 19 años perdió la vida por impactos balísticos, así como a otras dos balaceras y homicidios frustrados registrados en el último tiempo.

(Imagen: Fiscalía ECOH de Arica)

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