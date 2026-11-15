Detienen a gendarme por permitir salidas irregulares de reos en Antofagasta

Un funcionario de Gendarmería fue detenido este sábado en Antofagasta, acusado de permitir que personas condenadas abandonaran un recinto penitenciario sin cumplir las medidas de reclusión y arresto nocturno impuestas por la justicia. El trabajador habría manipulado los registros de ingreso y salida para simular que los internos permanecían en el lugar durante los horarios establecidos.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Gendarmería, las irregularidades ocurrieron en el ex Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Antofagasta, donde el funcionario se encontraba de servicio. Según la investigación, habría registrado ingresos a las 22:00 horas y salidas a las 06:00 horas, pese a que las personas beneficiadas no habrían cumplido efectivamente sus medidas judiciales.

Las irregularidades fueron detectadas por la propia institución, que entregó los antecedentes al Ministerio Público. Posteriormente, personal de la Oficina Regional de Investigación Criminal (Oricrim) de Gendarmería concretó la detención del funcionario.

Tras el control de detención, el Juzgado de Garantía resolvió ampliar su detención por 72 horas y ordenó su ingreso al Complejo Penitenciario de Antofagasta, mientras continúan las diligencias para esclarecer los hechos.

En paralelo, Gendarmería inició un sumario administrativo y el proceso de llamado a retiro del funcionario involucrado, mientras la investigación penal busca determinar las responsabilidades correspondientes.

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