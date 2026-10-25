Detienen a dos sujetos que intentaban sacar vehículo indocumentado hacia Bolivia

Carabineros logró la detención de dos sujetos que intentaban sacar un vehículo sin sus documentos por sector fronterizo en la Región de Arica y Parinacota.

Durante la noche, personal de la Tenencia Chungará (F) mientras realizaba patrullajes preventivos por la Ruta 11-CH, interceptó un vehículo station wagon cuyos ocupantes, al advertir la presencia policial a la altura del kilómetro 189, desviaron su ruta e ingresaron a un paso no habilitado en dirección al Hito XVIII, intentando huir hacia territorio boliviano.

Los funcionarios policiales iniciaron un seguimiento a través de este paso no habilitado, logrando impedir que llegaran al cruce fronterizo y detener a dos ciudadanos bolivianos, de 23 y 21 años, quienes se encontraban en situación migratoria irregular, quienes al ser detenidos reconocieron ser “chuteros” del sector.

El vehículo recuperado corresponde a un station wagon marca Nissan, modelo Serena, que no mantenía documentación al momento del procedimiento.

Posteriormente, personal policial se trasladó hasta el domicilio del propietario del automóvil, quien manifestó haberlo vendido. Por instrucción de Fiscalía, ambos detenidos pasaran a control de detención durante este domingo.

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