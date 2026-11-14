Detienen a dos presuntos miembros de la WAM y ministro Arrau advierte a prófugos

La búsqueda de personas prófugas de la justicia en la Macrozona Sur continuará siendo una de las prioridades del Gobierno, según aseguró el ministro de Seguridad, Martín Arrau, luego de que un operativo conjunto de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ejército permitiera detener a dos presuntos integrantes de la organización Weichán Auka Mapu (WAM). Ambos mantenían órdenes de detención vigentes por su eventual participación en el homicidio de un trabajador forestal ocurrido en 2022 en la comuna de Carahue, Región de La Araucanía.

Los detenidos fueron identificados como Alexis Marihuen Marihuen y Flavio Huenupil Yuvine, quienes eran requeridos por la justicia en el marco de la investigación por la muerte de Manuel Huenupil.

Tras conocerse los resultados del procedimiento, el secretario de Estado felicitó a las instituciones participantes y destacó el trabajo coordinado para localizar a personas que mantienen órdenes de detención pendientes.

Arrau sostuvo que los detenidos “pertenecían a organizaciones de carácter terrorista en la macrozona sur” y explicó que las autoridades mantienen “una lista de prófugos priorizados”, sobre quienes se concentran los esfuerzos de búsqueda.

En ese contexto, el ministro afirmó que los procedimientos realizados durante las últimas semanas reflejan una estrategia destinada a ubicar y detener a quienes se mantienen prófugos.

“Han ido cayendo semana por semana. Esa es la acción del Estado. No importa que huyan, que se oculten, estamos focalizando muchísima energía para poderlos encontrar a todos ellos”, sentenció.

La autoridad también señaló que las detenciones no representan necesariamente el término de las diligencias, ya que las investigaciones pueden extenderse hacia personas que hayan colaborado con los imputados para evitar su captura.

GOBIERNO APUNTA A EVENTUALES ENCUBRIDORES

Uno de los aspectos que enfatizó el titular de Seguridad fue la necesidad de investigar posibles redes de apoyo utilizadas por personas que se mantienen prófugas de la justicia.

Según explicó, por cada detención se buscará establecer si existieron terceros que facilitaron desplazamientos, entregaron refugio o contribuyeron a ocultar a quienes eran requeridos por las autoridades.

El objetivo, planteó, es ampliar las investigaciones para identificar eventuales responsabilidades más allá de quienes mantienen órdenes de detención.

“Los facilitadores de este tipo de delitos, también enfrentan penas bastante altas en nuestro país y estamos motivando desde el Ministerio de Seguridad que la persecución sea más amplia”, añadió.

Las declaraciones se producen tras un procedimiento que permitió concretar la captura de dos personas investigadas por su presunta vinculación con el homicidio de Manuel Huenupil, ocurrido hace cuatro años en La Araucanía.

Por ahora, los antecedentes entregados no precisan el lugar exacto de las detenciones ni las circunstancias particulares en que se desarrolló el operativo táctico conjunto.

Tampoco se han informado nuevas imputaciones contra eventuales colaboradores, por lo que la posibilidad de identificar encubridores permanece sujeta al desarrollo de las investigaciones.

ARRAU ABORDÓ DETENCIONES DURANTE FISCALIZACIÓN EN PROVIDENCIA

El ministro entregó estas declaraciones en el marco de un operativo de fiscalización interinstitucional desarrollado en el sector del mall Cenco Costanera, en la comuna de Providencia.

La actividad fue encabezada por Arrau junto al alcalde Jaime Bellolio y contó con la participación de equipos del Ministerio de Transportes, Carabineros de Chile, fiscalizadores y personal de Seguridad Ciudadana de la comuna.

Durante el despliegue, el secretario de Estado abordó los resultados del procedimiento realizado en la Macrozona Sur y reiteró que las autoridades continuarán trabajando para concretar la detención de personas que mantienen órdenes judiciales pendientes.

El caso de Alexis Marihuen Marihuen y Flavio Huenupil Yuvine se enmarca en las investigaciones relacionadas con hechos de violencia ocurridos en La Araucanía, mientras la justicia deberá determinar sus eventuales responsabilidades en el homicidio por el que eran requeridos.

Desde el Ministerio de Seguridad, el mensaje estuvo centrado en mantener la búsqueda de prófugos y extender las diligencias hacia quienes eventualmente hayan facilitado su ocultamiento o evasión de la justicia.

PURANOTICIA