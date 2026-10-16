Detienen a ciudadano chino que intentó sobornar a carabineros en Puerto Saavedra: sujeto ofreció $100 mil a los funcionarios

Carabineros de la patrulla mixta de Puerto Saavedra, región de La Araucanía, detuvieron a un hombre de 51 años, de nacionalidad china, por el delito de cohecho, luego que intentara sobornarlos.

El procedimiento se originó durante una fiscalización a un local de juegos de azar y máquinas de destreza, donde se constató que el establecimiento no contaba con el permiso ni la patente municipal correspondiente para funcionar.

Al ser notificado de la infracción, el sujeto ofreció $100.000 a los funcionarios. Por ese motivo, el sujeto fue detenido y el dinero incautado como evidencia.

El mayor José Bustamante, comisario de la 4ª Comisaría de Nueva Imperial, destacó el compromiso institucional con la probidad y el cumplimiento de la ley.

Cabe señalar que el detenido mantiene la condición de autodenunciado y firma mensual ante la Policía de Investigaciones (PDI).

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