Detienen a ciudadano chino que intentó sobornar a carabineros en Puerto Saavedra: sujeto ofreció $100 mil a los funcionarios

El sujeto de 51 años ofreció el dinero a los uniformados durante la fiscalización de su local de juegos de azar, el cual operaba sin patente municipal en La Araucanía.
Carabineros de la patrulla mixta de Puerto Saavedra, región de La Araucanía, detuvieron a un hombre de 51 años, de nacionalidad china, por el delito de cohecho, luego que intentara sobornarlos.
El procedimiento se originó durante una fiscalización a un local de juegos de azar y máquinas de destreza, donde se constató que el establecimiento no contaba con el permiso ni la patente municipal correspondiente para funcionar.
Al ser notificado de la infracción, el sujeto ofreció $100.000 a los funcionarios. Por ese motivo, el sujeto fue detenido y el dinero incautado como evidencia.
El mayor José Bustamante, comisario de la 4ª Comisaría de Nueva Imperial, destacó el compromiso institucional con la probidad y el cumplimiento de la ley.
Cabe señalar que el detenido mantiene la condición de autodenunciado y firma mensual ante la Policía de Investigaciones (PDI).
PURANOTICIA