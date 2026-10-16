Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Detienen a ciudadano chino que intentó sobornar a carabineros en Puerto Saavedra: sujeto ofreció $100 mil a los funcionarios

Detienen a ciudadano chino que intentó sobornar a carabineros en Puerto Saavedra: sujeto ofreció $100 mil a los funcionarios

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El sujeto de 51 años ofreció el dinero a los uniformados durante la fiscalización de su local de juegos de azar, el cual operaba sin patente municipal en La Araucanía.

Detienen a ciudadano chino que intentó sobornar a carabineros en Puerto Saavedra: sujeto ofreció $100 mil a los funcionarios
Viernes 16 de octubre de 2026 16:23
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Carabineros de la patrulla mixta de Puerto Saavedra, región de La Araucanía, detuvieron a un hombre de 51 años, de nacionalidad china, por el delito de cohecho, luego que intentara sobornarlos.

El procedimiento se originó durante una fiscalización a un local de juegos de azar y máquinas de destreza, donde se constató que el establecimiento no contaba con el permiso ni la patente municipal correspondiente para funcionar.

Al ser notificado de la infracción, el sujeto ofreció $100.000 a los funcionarios. Por ese motivo, el sujeto fue detenido y el dinero incautado como evidencia.

El mayor José Bustamante, comisario de la 4ª Comisaría de Nueva Imperial, destacó el compromiso institucional con la probidad y el cumplimiento de la ley.

Cabe señalar que el detenido mantiene la condición de autodenunciado y firma mensual ante la Policía de Investigaciones (PDI). 

PURANOTICIA

Cargar comentarios