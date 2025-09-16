Detienen a cinco peruanos que ingresaron a Chile con ketamina por el complejo Chacalluta: dos son policías

Tras una investigación de la Fiscalía de Arica y la Policía de Investigaciones (PDI), se detuvo este martes a cinco ciudadanos peruanos que ingresaron a Chile por el complejo Chacalluta con una gran cantidad de ketamina, entre ellos había dos miembros de la Policía Nacional de Perú.

La detención se materializó gracias a la investigación realizada por el Sistema de Análisis Criminal (SAC) de la Fiscalía de Arica y la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI, para detectar vehículos que ingresan droga desde el vecino país a través del complejo Chacalluta.

Según explicó la subprefecta Geraldine Chacana, jefa (s) de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la PDI Arica, los imputados “habían ingresado a bordo de dos vehículos por el control fronterizo de Chacalluta, con un total de 11 kilos de ketamina”.

Aunque la droga fue hallada en el primer automóvil fiscalizado, la Fiscalía confirmó que los dos vehículos estaban vinculados entre sí. En ambos vehículos había un miembro de la policía peruana.

Los cinco aprehendidos pasarán este miércoles a control de detención en el Juzgado de Garantía de Arica.

(Imagen: PDI)

