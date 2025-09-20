Detienen a alcalde de Vichuquén por manejar en estado de ebriedad

El alcalde de Vichuquén, Patricio Rivera, enfrenta un complejo escenario judicial luego de ser detenido por conducir en estado de ebriedad un vehículo municipal y darse a la fuga de un control policial en la Región del Maule.

De acuerdo con los antecedentes, el hecho ocurrió la noche del viernes 19 de septiembre en la Ruta J60, cuando el jefe comunal se desplazaba en un automóvil fiscal y evadió la fiscalización de Carabineros. Finalmente, funcionarios del retén La Huerta lograron interceptarlo.

Tras aplicarle la prueba respiratoria, se comprobó que Rivera presentaba 1,78 gramos de alcohol por litro de sangre, muy por sobre los 0,8 que la legislación chilena considera como estado de ebriedad.

El alcalde pasó la noche detenido en la Tenencia de Hualañé y será formalizado en las próximas horas por el fiscal Jaime Rojas, quien adelantó que solicitará arraigo nacional y la suspensión de la licencia de conducir, dado que el episodio no dejó daños ni personas lesionadas.

Las medidas cautelares deberán ser ratificadas por el Juzgado de Garantía de Licantén, instancia que definirá los pasos a seguir en la investigación contra la autoridad comunal.

