Detectan US$ 251 mil dólares ocultos en la cabina de un camión boliviano en Colchane

Fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas detectaron 251 mil dólares, equivalente a cerca de 244 millones de pesos chilenos, que estaban ocultos en la cabina de un camión boliviano en la avanzada de Colchane, región de Tarapacá.

Según los antecedentes de Aduanas, el conductor del vehículo, un ciudadano de nacionalidad boliviana, ingresó al país por el paso fronterizo transportando una carga de aceite refinado de soya con destino a la Zona Franca de Iquique.

Durante el control documental y gracias a ciertos perfiles de riesgos, el cargamento fue seleccionado para una inspección física y de tecnología no invasiva mediante el camión escáner de Aduanas.

El director regional de la Aduana de Iquique, Ricardo Aceituno Chau, señaló que durante el análisis de las imágenes de RX, los funcionarios aduaneros detectaron una serie de densidades anómalas en la zona superior de la cabina del chofer.

“En virtud de lo anterior, se procedió a desarmar los compartimentos sospechosos y los funcionarios hallaron 6 fajos ocultos y que en su interior contenían dólares de distintas denominaciones”, señaló el funcionario.

Agregó que “el conductor no cumplió con la declaración jurada obligatoria, por lo cual se le decomisó todo el dinero y se informó a la Fiscalía y carabineros para su detención”.

El dinero incautado sumó un total de 251.110 dólares americanos, unos 223 mil pesos chilenos y 3.940 bolivianos.

Al ser consultado por el millonario cargamento, el transportista manifestó desconocer el origen de los paquetes con dinero. Sin embargo, ante la flagrancia del delito de contrabando de dinero, los fiscalizadores de Aduanas procedieron a la retención inmediata y el levantamiento de las respectivas cadenas de custodia.

El imputado fue entregado al personal de la Subcomisaría de Carabineros de Colchane. Los antecedentes, los medios de prueba y las divisas decomisadas quedaron a disposición de la Fiscalía del Tamarugal para la correspondiente audiencia de control de detención y formalización de cargos por infracción a la Ordenanza de Aduanas.

(Imagen: Aduanas)

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