Detectan municiones y una escopeta durante fiscalización de vehículo que ingresaba al país por el complejo fronterizo Cardenal Samoré

Funcionarios del Servicio Nacional de Aduanas detectaron diversas municiones, y una escopeta, durante la fiscalización de un vehículo que ingresaba al país por el Complejo Fronterizo Cardenal Samoré en la región de Los Lagos.

El procedimiento se produjo mientras los fiscalizadores de la Administración de Aduana de Osorno, realizaban una inspección a un automóvil que quería ingresar a Chile.

Por este motivo, y acorde a sus facultades, los funcionarios llevaron a cabo una revisión exhaustiva encontrando artículos prohibido en el país, según lo estipulado por la Ley 17.798 sobre control de armas.

El hallazgo permitió detectar 20 municiones calibre 243 Win marca Hornady Superformance; 17 municiones calibre 243 Win marca Hornady, ambos sin percutar, y un cartucho de escopeta calibre 12 marca Orbea.

Los antecedentes del procedimiento, las especies incautadas fueron entregadas a Carabineros de la zona, acorde a los protocolos establecidos para este tipo de hallazgos.

Entre los meses de enero y junio de este año, la Administración de la Aduana de Osorno ha incautado 572 municiones, y dos armas de fuego, constituyendo un 34% más que en 2025 durante el mismo periodo.

Este procedimiento forma parte de los controles permanentes que realiza el Servicio Nacional de Aduanas en los pasos fronterizos del país para prevenir el ingreso de mercancías prohibidas o sujetas a control, contribuyendo a la seguridad de las fronteras y a la protección de la ciudadanía.

(Imagen: Aduanas)

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