Detectan millonario contrabando de celulares, tablets y cargadores hacia Bolivia

Los controles intensivos en el paso fronterizo Chungará a las mercancías que salen y entran al país por la Región de Arica y Parinacota, permitieron detectar un millonario contrabando de celulares, tablets y cargadores que estaban siendo enviados a Bolivia.

Este ilícito quedó al descubierto cuando un equipo de fiscalizadores de la Aduana Regional de Arica revisaba la cabina de un vehículo de carga, encontrando dentro de unos de las gavetas de la cabina cajas envueltas en bolsas negras.

Luego de revisar con aún mayor detalle el resto de la cabina y sus diversos compartimentos, se encontraron más bultos ocultos. Así se llegó a descubrir 386 celulares, tablets y cargadores, todos productos nuevos y sellados, entre ellos modelos Iphone 13, 15 y 16. El resto de las marcas correspondieron a Infinix, Redmi, Samsung y Tecno.

“Este procedimiento de fiscalización en la frontera con Bolivia muestra que el control del comercio exterior, las mercancías y los vehículos que las transportan debe ser muy riguroso para descubrir delitos como el contrabando, que perjudican el comercio lícito y la seguridad de ambos países”, explicó el director de la Aduana Regional de Arica, James Alarcón Contreras.

Esta gran cantidad de productos electrónicos nuevos que estaban siendo enviados al país vecino fueron valorizados en más de 53 mil dólares.

