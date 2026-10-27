Despliegue de las FF.AA. en la Macrozona Norte se extiende a la región de Atacama

La Cámara de Diputados aprobó una nueva prórroga por 90 días del despliegue de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública en la Macrozona Norte para el control migratorio y la detección de delitos.

La medida, vigente desde el año 2023, recibió 122 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Según datos de la Subsecretaría de Seguridad Pública, los ingresos irregulares detectados disminuyeron en 2025 en -40,6% y en 2026 en -85,8% en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta.

Ante la Sala intervino el ministro Secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, quien anunció la ampliación de este despliegue a la región de Atacama, como medida preventiva para evitar el desplazamiento del crimen organizado.

El personero señaló que es importante asegurar la continuidad territorial en el norte del país. En dicho sentido, planteó que el eficaz control ejercido desde Arica a Antofagasta, puede significar que las organizaciones criminales busquen nuevas rutas hacia la Región de Atacama. Por ello, se busca prevenir y evitar dicho desplazamiento.

Agregó que, también se busca la protección de corredores logísticos y rutas de transporte relevantes para la seguridad económica nacional.

Por último, entre otros puntos sobre la aplicación de esta medida excepcional, el ministro Ruminot informó que el pasado 5 de septiembre entró en operación la nueva Tenencia fronteriza de Ollagüe, que implicó una inversión de $5.428 millones de pesos.

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