¿Deseo sincero, ironía o mala intención?: Jorge Sharp en el ojo del huracán tras polémica frase sobre la contaminación en Quintero

En el ojo del huracán se encuentra nuevamente el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, luego de lanzar una polémica frase al finalizar la última sesión del Concejo Municipal, señalando: "Saludos a Quintero, que les vaya bien con la contaminación".

Estas palabras se originaron tras las críticas de la concejala Marianela Antonucci (RN) al sistema de patrullaje implementado por la autodenominada «Alcaldía Ciudadana», donde puso como ejemplo lo desarrollado en la comuna de Quintero.

"En Quintero, que no es una comuna con altos recursos, hace años que se aplica este proyecto, que no sólo trabaja con fiscalización, sino que mantiene convenios con Senda (Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol) y con la oficina de atención a víctimas", comenzó indicando la edil de oposición durante la última sesión del órgano comunal.

Antonucci prosiguió señalando que sería interesante revisar lo hecho en Quintero, momento en que emplaza al alcalde Sharp diciéndole que "tenemos el tiempo y las herramientas para replantear el proyecto pero, por favor, pongámonos serios y trabajemos juntos para poder tener nuestra ciudad como lo era en tiempos de antaño cuando era nuestra bella 'Joya del Pacífico'".

Frente a este emplazamiento, Jorge Sharp respondió diciendo que "después del comentario destructivo de la concejala Antonucci, poco puedo decir porque no hay nada interesante que comentar", agregando que "tenemos un convenio que vamos a firmar con el OS14 de Carabineros. Ellos vinieron al Consejo de Seguridad, al que no asistió la concejala Antonucci".

Luego de levantarse la sesión, y cuando ya las autoridades se ponían de pie para retirarse del Municipio, el jefe comunal porteño señala a viva voz que "tenemos todos los programas que tiene Quintero y el doble", para finalizar con la polémica frase de "saludos al Alcalde de Quintero, que les vaya bien con la contaminación".

Como era de esperar, estos dichos de Sharp generaron una serie de reacciones, tanto en redes sociales como entre las mismas autoridades locales, incluidas las de Quintero, cuyo Concejo Municipal acordó un voto político para preguntarle al Alcalde de Valparaíso acerca de las intenciones que tuvo al pronunciar esta frase.

Al respecto se pronunció el alcalde de Quintero, Mauricio Carrasco, quien comentó que "me voy a quedar con la duda de si fue algo de cariño o sarcásticamente", asegurando de paso que "no lo quiero sacar de contexto".

"Nosotros no tenemos nada que ver con esa discusión", subrayó el jefe comunal quinterano, quien añadió que "no le pido explicaciones al alcalde Sharp, a quien respeto mucho. Lo que sí espero es que el comentario que hizo al último, mandándome saludos y que nos vaya bien con la contaminación, espero que no haya sido sarcástico. Lamentaría mucho que fuera sarcasmo porque la gente de Quintero lo ha pasado muy mal con el tema de la contaminación".

Ahora, si lo dicho por Sharp fue un sarcasmo, "no le pido disculpas públicas, pero lamento esa manera. Si lo dijo con respeto, se lo aceptamos", sostuvo el alcalde Carrasco, quien también expuso que "nosotros somos bastante respetuosos con la capital regional que es Valparaíso, lamentamos cuando vemos los incendios, los temas de seguridad", indicó el alcalde quinterano.

La protagonista de esta polémica, la concejala Marianela Antonucci, también abordó lo ocurrido en sesión de Concejo, señalando a Puranoticia.cl que "la respuesta del Alcalde ante la presentación de mi punto vario fue lamentable. Mi intención siempre fue reconocer la espectacular gestión que ha realizado la Dirección de Seguridad Pública, en conjunto con la Oficina de Atención de Víctimas en materia de seguridad ciudadana y preventiva en la Municipalidad de Quintero. La labor que realiza esta dirección se asemeja bastante a lo que se podría realizar en la Municipalidad de Valparaíso, por lo que consideré prudente mostrarlo a modo de ejemplo ante el Concejo".

Además, dijo que "lamento profundamente que el alcalde Sharp haya emitido ese desafortunado comentario al terminar la sesión del Concejo y espero sinceramente que lo haya hecho con respeto, ya que los vecinos de Quintero lo merecen y lo han pasado mal con la contaminación y que sus dichos no hayan sido de manera irónica, como está acostumbrado a hacerlo cuando se le increpa".

Las desafortunadas palabras de la autoridad de la Ciudad Puerto también fueron comentadas por el diputado Andrés Celis, quien instó a Sharp a "ubicarse" y que "pida disculpas", agregando que "su nivel de inmadurez es preocupante".

"Usted está a la cabeza de un Municipio, no está en una reunión de amigotes. Es impresentable que se burle de los habitantes de Quintero, a sabiendas de lo sensible que es la contaminación en la zona y los problemas de salud que ha acarreado para ellos. Alcalde, reconozca su error y excúsese", complementó el parlamentario RN.

Otro diputado que comentó lo ocurrido en el Concejo Municipal de Valparaíso fue el diputado republicano Luis Sánchez, quien señaló a Puranoticia.cl que "los dichos del alcalde Sharp revelan una vez más su poca seriedad y falta total de empatía".

También indicó que "no se puede jugar con el dolor de una comunidad completa. Ni como ironía corresponde hacer un comentario así. Valparaíso se merece mucho más, por su historia y también por el futuro que tiene por delante".

Consultado el Municipio de Valparaíso respecto a esta nueva polémica protagonizada por el alcalde Jorge Sharp, desde su equipo de comunicaciones aseguraron que no emitirían declaraciones al respecto.

