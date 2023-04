Desde unidad y más recursos, hasta renuncias: Las solicitudes de parlamentarios de la Quinta Región tras crimen del cabo 1º Daniel Palma

Diversas reacciones se han generado desde el mundo político a raíz del asesinato del cabo primero Daniel Palma Yáñez, quien recibió dos impactos de bala en su rostro en medio de una fiscalización a un automóvil tras una denuncia por disparos en las cercanías del Teatro Caupolicán, en la comuna de Santiago.

Si bien, todos condenan lo ocurrido la noche de este miércoles 5 de abril en la capital, distintos son los enfoques que han entregado diputados y senadores de la región de Valparaíso respecto al procedimiento que terminó con la vida del funcionario policial, quien falleció en la ex Posta Central tras ser intervenido quirúrgicamente.

El funcionario, de 33 años, fue operado en el área de Neurocirugía, procedimiento que se extendió por varias horas debido a las complicaciones presentadas por el traumatismo craneoencefálico que sufrió debido a los impactos de bala. A la 1:00 hora de la madrugada salió de pabellón tras sufrir cuatro paros cardiorrespiratorios. Sin embargo, a las 2:00 horas, falleció en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

"NO ESPEREMOS UN CUARTO MUERTO"

El diputado por la zona interior de la región de Valparaíso (Distrito 6) y jefe de Bancada de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton Herrera, criticó al Gobierno por su "falta de convicción" en la lucha contra la delincuencia, motivo por el cual exigió a La Moneda una estrategia clara en materia de seguridad.

“Lamentablemente, hace algunas semanas tuvo que morir la sargento Rita Olivares para que el Congreso apurara leyes que tienen que ver con la protección de nuestras policías, en específico la ley Nain-Retamal. En la madrugada muere el cabo primero Daniel Palma y el Gobierno hoy día promulga la ley. No esperemos que muera un cuarto carabinero o carabinera para que el Gobierno le dé prioridad a la protección de las familias y de las policías", manifestó el parlamentario de Chile Vamos.

De igual forma, Longton sostuvo que "lamentamos profundamente lo que pasó este miércoles y esperamos que sea un punto de inflexión respecto de las actitudes que tiene que tomar el Gobierno y la coalición que lo acompaña", agregando que "este Gobierno debe tener una estrategia clara; hoy es reactivo. Mientras estén inmovilizados por el Partido Comunista y el Frente Amplio, como lo estuvieron en la tramitación de la ley Nain-Retamal, a este gobierno se le va a hacer muy difícil".

2% DEL PRESUPUESTO A LAS POLICÍAS

En la misma línea que Longton, su par de RN, el diputado Andrés Celis Montt, dijo sentirse "muy afectado" por el asesinato del cabo primero Daniel Palma, lamentando que deja a su esposa –también carabinera– un hijo y un segundo bebé en camino. "Por lo mismo, no puedo dejar de manifestar mis condolencias a la familia y a Carabineros".

El representante de la zona costera de la región de Valparaíso (Distrito 7) agregó que "espero que contra los responsables caiga todo el peso de la justicia y también que el Gobierno nos escuche y haga uso del 2% del presupuesto de la nación para destinar dichos recursos a las policías y, con ello, poder combatir con mayor eficiencia la lucha contra la delincuencia".

Celis precisó que "la ley Nain-Retamal es un avance, pero necesitamos reforzar duramente la legislación en contra del narcotráfico, el crimen organizado, la tenencia ilegal de armas y la migración ilegal; y para aquello el Presidente debe otorgar discusión inmediata a todos los proyectos que vayan en esa línea".

"El Parlamento debe enclaustrarse a legislar sobre esta materia, sin abandonar las otras que son también de alta importancia (salud, reforma previsional, tributos, etcétera). Aquí el compromiso y la obligación debe reflejarse en hechos más que en palabras y descalificaciones; la impotencia e indignación que cada uno tenga es absolutamente legítima, pero ya habrá tiempo para hacer sentir en acciones las responsabilidades políticas o de otra índole", concluyó el Diputado RN.

"NO SE PUEDE ELEGIR A LA CARTA"

Junto a manifestar sus condolencias para Carabineros y la familia del funcionario policial asesinado en Santiago, el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber (PPD), adelantó que seguirá apoyando, con sus votos, leyes que vayan en la dirección de reforzar la seguridad y combatir la delincuencia y el crimen organizado.

"Lo primero es expresar las condolencias a la familia del cabo primero Daniel Palma y a Carabineros de Chile. Lo segundo es señalar que, como lo hemos hecho en el pasado, con nuestros votos, vamos a seguir apoyando la agenda de seguridad para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado en Chile", comenzó diciendo.

Además, recordó que "contribuimos esta semana y la semana anterior a mejorar la llamada ley Nain-Retamal y apoyamos, en consecuencia, el combate a la delincuencia. De paso, le dimos apoyo al Gobierno, que empujó esa agenda".

No obstante, condenó que "lo que no puede ser es que sectores del Gobierno, como Apruebo Dignidad, elijan a la carta en qué circunstancias están o no están con el Gobierno y con una coalición o alianza. Entonces, lo primero es concentrarnos en la agenda de seguridad y apoyar las medidas que se han anunciado y se irán anunciando, incluidas las de carácter administrativo y; al mismo tiempo, un llamado a la política a entender que se debe generar un cuadro único para enfrentar estos delitos".

PIDE RENUNCIAS

En representación del Partido Republicano, el diputado por el Distrito 7, Luis Sánchez Ossa, reveló en conversación con Puranoticia.cl que "hoy en la mañana conversaba con Carabineros de Casablanca y me decían que llevan tres semanas con la bandera a media asta. Esto ya es insostenible, y es imposible darle la tranquilidad y apoyo, si no tenemos un Gobierno que sea creíble en su compromiso con la institución".

"Todos sabemos que el Presidente (Gabriel Boric) no apoya a Carabineros y que estuvo con el octubrismo. Eso no se arregla dando palmadas en la espalda y entregando algunos vehículos nuevos", añadió el político de derecha.

En ese sentido, aseveró que "es indispensable que se le pida la renuncia a todas las autoridades que están remando en contra, que quieren Carabineros con menos facultades, penas mas bajas y mas condenados en libertad".

Luego, continuó asegurando que "Monsalve y Vergara tienen que renunciar, porque el mínimo que se le pide no lo han cumplido; y la ministra Tohá tiene que dejarse de juegos. La ley Nain-Retamal salió más suave por culpa de las presiones del Gobierno. Eso los vuelve cómplices de que sigamos teniendo a Carabineros con miedo".

"NO AL APROVECHAMIENTO POLÍTICO"

El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, envió sus condolencias tanto a la familia como a Carabineros por el crimen del cabo primero Daniel Palma Yáñez, hecho acontecido la noche de este miércoles en Santiago.

En ese sentido, el legislador del Frente Amplio señaló que "el brutal y trágico delito del cual fue víctima de la delincuencia tiene el máximo rigor en nuestro ordenamiento penal. Espero que el Estado ponga todos sus esfuerzos para buscar a los responsables y que les caiga todo el peso y el rigor de la ley".

En la instancia también pidió a sectores políticos no sacar provecho político del trágico suceso: "Espero, y hago un llamado a todos los sectores políticos, a que no usemos este lamentablemente acontecimiento, el dolor de la familia y de la institución que conmociona a Chile, para hacer aprovechamiento político. Busquemos la mayor unidad posible para enfrentar de manera efectiva la delincuencia en nuestro país y no usemos este dolor para el aprovechamiento político de ningún sector".

