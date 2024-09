Desde la mamá de Coni Capelli hasta un comunista llamado Luis Lenin: Los más curiosos candidatos al Core de Valparaíso

Sin duda una de las votaciones más complicadas para los electores será la de los consejeros regionales. Ya se ha visto en elecciones anteriores la gran cantidad de candidatos en una enorme papeleta para este cargo, en la que se pueden ver sólo los nombres y los partidos a los que representan, lo que sumado a que como dichas elecciones se realizan junto a la de los alcaldes, concejales y gobernadores, los postulantes a cores terminan quedando al final de la lista de prioridades para los electores.

Pero hay varios que llaman la atención, ya sea por eso, sus nombres, como por algunas características que los definen y distinguen respecto de todos los demás. Puranoticia.cl hizo una selección con los más llamativos candidatos y candidatas al Consejo Regional de Valparaíso.

UN LENIN EN MARGA MARGA

Luis Lenin Melo es conductor de taxicolectivo Serrano, en Quilpué. A sus 60 años busca ser parte del Consejo Regional por la provincia de Marga Marga por el Partido Comunista en el cual milita desde el año 1990. Su nombre, cuenta, proviene de la visión de su familia, que también es comunista. Pese a lo llamativo de su nombre, no lo utiliza como gancho para su campaña.

“En realidad, cuando me inscribí, ni siquiera me preocupé de eso, decía ‘poner el nombre completo’ y yo lo puse, pero con ninguna intención… a mí normalmente me han llamado siempre sólo Luis”, dice, recordando que sólo hasta antes de cuando comenzó la dictadura, en 1973, le decían Lenin en la casa y los amigos, “En ese entonces, mi padre me dijo oye, no te vamos a poder decir Lenin, así que te vamos a cambiar el nombre, y me empezaron a decir Luis y siempre quedé como Luis. Yo ahí en el paradero de colectivos soy el Lucho”.

¿Qué quiere hacer como core? “Tratar de aportar no solamente en el tema de los trabajadores. Acá en la provincia fuimos afectados, por ejemplo, por un incendio tremendo y se hicieron notar más las necesidades de la gente, de los pobladores. Pretendemos ayudar en eso, en avanzar en ese tipo de cosas, de las necesidades básicas de la gente”, asegura.

MAMÁ DE GANADORA DE «GRAN HERMANO»

Paola Capelli (51) es una psicóloga organizacional radicada en Quilpué que hace siete años participa en política. Militó primero en Revolución Democrática y hoy en el Frente Amplio, y trabajó por el entonces comunal de RD. Fue parte de la última campaña de Michelle Bachelet en la ciudad y jefa de campaña de Fidel Cueto, actual delegado presidencial provincial de Marga Marga. Pero su nombre se ha hecho más conocido el último tiempo por otra cosa: su hija Constanza Capelli saltó a la fama nacional durante su estadía por el primer «Gran Hermano» que se realizó en Chile, transformándose en la ganadora y el personaje más popular en redes sociales, con fans a toda prueba.

Consciente de ello, su madre confiesa que de todas formas eso es un plus, pero que la familia Capelli es conocida también de antes en la zona. “Esta candidatura responde en realidad a una consecuencia, un camino natural que se fue dando dentro de todas las cosas que he participado. La verdad es que todo comunicacionalmente sirve, eso no se puede negar, pero no es producto de. Siempre le digo a la gente, cuando hay alguien medianamente famoso en la familia, es como que toda la familia se cuelga. Y yo digo todo lo contrario, o sea, por favor, cuélguense de los éxitos, pero también de los fracasos de sus hijos porque eso efectivamente los hace ser mejores personas. Ahora, Capelli aquí en la quinta región no solamente viene de ahí, sino que hay una historia también de la familia, es un apellido que es conocido en la región”.

Capelli confiesa que quiere ser core porque cree que “es una forma de incidir directamente en realidad de cómo creemos que se debería desarrollar no solamente la región, sino que en particular la provincia en donde vivo. Creo que es importante esta mirada de un desarrollo sostenible, con una mirada feminista, con cuidado a la naturaleza, a los animales, y también sin dejar de lado el desarrollo económico de la provincia, pues no son cosas que estén en caras opuestas”.

EL "ÑOÑO" QUE QUIERE SER POLÍTICO

Francisco Guilardes (41) es el candidato a core Geek/Otaku/ Gamer del FA. Además de ser académico y sociólogo con magíster en Ciencias Sociales y autor de algunos libros y papers sobre prácticas lectoras de escolares, confiesa, sin pudor, que es "orgullosamente ñoño" y va como candidato por la Provincia de Valparaíso. Fue uno de los creadores del primer karaoke otaku de la región en el año 2003, y siempre ha jugado cartas Magic, ajedrez, además de ser un ávido lector de cómics y dedicado gamer. “Ahora me devoro todas las películas de Marvel”, confiesa.

Guilardes cree que sus particulares gustos respecto de lo que se espera en un político pueden ser “una característica importante porque me permite fijarme en la ausencia de políticas públicas para este grupo de jóvenes. El reciente triunfo en cartas Pokemon de un chileno muestra que en nuestro país hay mucho talento joven que se puede dedicar a este tipo de actividades. De hecho, los E-games se están convirtiendo en deportes masivos muy vistos por Twitch y me parece que es una forma sana de incorporar a la juventud en el quehacer nacional, por lo que me he comenzado a juntar con grupos de esgrima Star Wars, grupos de ferias medievales y vamos a seguir en esa línea”.

DE OPOSITORA A ALIADA DE MELLA

María Baeza, ex militante de RN y hoy independiente apoyada por la DC para competir por el Consejo Regional y representar a la provincia de Quillota, fue concejala por 8 años en los tiempos en que Luis Mella era el alcalde. Por esos años tuvo varios encontrones internos y también públicos con el exjefe comunal, pero hoy por hoy lo ve con otros ojos, lo que llama la atención: “Durante esa época creció Quillota, en esos ocho años creo que es cuando se hicieron las más grandes inversiones en la ciudad”, dice hoy.

Reconoce que “desde afuera parecía que yo era contraria al alcalde Mella”, pero “eran cosas puntuales”. De hecho, dice que “antes que yo decidiera ser candidata o que se diera esta oportunidad de ser candidata a consejera regional, yo ya había decidido apoyar al exalcalde Mella para que volviera, porque él, a pesar de tener diferencia en cosas, en actuar, en cosas de repente permisivas con algunos funcionarios, tenía una visión bastante más objetiva en pensar una ciudad, en desarrollo de una ciudad”.

Sobre su candidatura, dijo que si gana espera “seguir trabajando por todas las comunas, con todos los alcaldes y poner a disposición la experiencia que me dio la vida, la experiencia que tengo desde la dirigencia vecinal, que ya llevo más de 30 años desde esos comienzos, mis años como concejal y mis años como empresaria también, pues eso también da una visión más amplia de la vida y de cómo se tienen que desarrollar las comunidades”.

LA CEGUERA NO ES IMPEDIMENTO

Gabriel Villalobos (39) tiene una distrofia de retina y una ataxia cerebelosa tras una compleja operación, pero también tiene un diplomado en Biología Cultural en la escuela Matríztica, y un postítulo en Psicología Positiva en la Universidad Adolfo Ibáñez y un postítulo en en gestión pública e innovación social en la Universidad de Santiago. Esto significa que no puede ver pero que tiene una experiencia y estudios más que suficientes que ya ha demostrado como Dideco de la Municipalidad de Quillota entre otros cargos en la Atención Primaria de Salud, y hoy como encargado de vinculación con el medio y bienestar social en la empresa Grepsa de Quillota. Pero quiere ir por más, por lo que tras salirse en 2012 de la DC “porque habían muchos egos”, y luego dedicarse a su trabajo, este año está postulando como independiente en un cupo del Partido Social Cristiano para ser consejero regional por la provincia de Quillota.

“He trabajado en el sector público por más de 25 años y también en la empresa privada y siempre he sido un puente entre organismos públicos, privados, organizaciones civiles por el bien común, tanto en los temas de discapacidad como los temas de grupos vulnerables. Propongo que la inversión pública del Gobierno Regional pueda ser en forma inclusiva para todos, transformando ciudadanos, construyendo y trabajando en equipo con todos los alcaldes, independiente del color político, porque aquí interesa el bien común, el bienestar de la comunidad, no de un partido específico”, comentó.

EL ABOGADO DE ÁMBAR Y EL PROFESOR NIBALDO

Patricio Olivares (35) es un abogado y especialista en derecho penal en casos de delitos sexuales que se ha hecho conocido a nivel nacional por ser abogado de las causas por el crimen de la pequeña ámbar y del profesor Nibaldo Villegas. Hoy busca ejercer la justicia de otra forma, mediante la política, a través de un cupo en el Consejo Regional en la provincia de Marga Marga como independiente pro RN, tras una invitación que le hiciera el diputado Andrés Longton. nosotros como abogados estamos siempre llamados a cumplir un rol social.

“Nosotros como abogados estamos siempre llamados a cumplir un rol social. De mi parte lo he intentado cumplir llevando causas pro bono, que son más de las que se me conocen, y con eso aportar un granito de arena a la mejora de la sociedad. Obviamente el estar en un cargo público denominado político, dado por un mecanismo de elección popular, va de la mano con lo mismo, y creo que hay primero que tener los conocimientos técnicos para poder desempeñar bien en cargo y los tengo”, dijo Olivares sobre su reciente interés en participar de las decisiones del Gobierno Regional.

DE LAS DUNAS A BUSCAR EL CORE

Otro candidato abogado que llama la atención es Christian Lucero, quien va como independiente en cupo RN, luego de hacerse conocido luchando en 2012, junto a la agrupación Red Duna Libre, para proteger el campo dunas del interés inmobiliario. “En la Corte Suprema ganamos un recurso de protección y hoy día contamos con este espacio natural a disposición de los vecinos de Concón, de Viña del Mar y de toda nuestra región. Yo quiero ser CORE porque tengo la convicción de que es necesario contar con espacios naturales para todos los ciudadanos”, dice en su cuenta de Instagram.

Y añade: “Necesitamos contar con más áreas verdes, con espacios seguros para nuestros jóvenes, nuestros niños, nuestros adultos mayores. Para que podamos lograr la protección del medio ambiente y también para que las personas cuenten con lugares que van a aumentar su felicidad, su salud y el derecho de todos a vivir en un medio ambiente más justo y libre de contaminación”.

Se trata de un abanico de posibilidades para elegir quiénes se van a hacer cargo de decidir y destinar los millonarios recursos públicos que entrega el Estado a la Región de Valparaíso para solucionar desde problemas de alcantarillado, hasta camiones aljibes, costear cámaras de televigilancia y financiar construcciones de estaciones de bomberos o nuevos cuarteles policiales.

