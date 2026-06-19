Desde autos Porsche, BMW y Jaguar hasta una retroexcavadora: recuperan 17 vehículos robados en La Serena y Coquimbo

Carabineros recuperó al menos 17 automóviles que mantenían encargo vigente por robo o apropiación indebida, gracias a dos operativos desarrollados en las comunas de La Serena y Coquimbo.

Los procedimientos se realizaron en una parcela ubicada en el sector norte de La Serena y en un taller mecánico emplazado en el sector Baquedano de Coquimbo.

En ambos recintos había más de 50 automóviles de diversos tipos y marcas, además de una retroexcavadora, todos en distintos estados de desarme, por lo que siguen las investigaciones.

La Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) se sumó al trabajo operativo contribuyendo a identificar los móviles que mantenían encargo vigente por robo y por apropiación indebida.

El capitán Richard Martínez informó que "a partir de los hallazgos realizados, nuestros equipos especializados comenzaron un exhaustivo trabajo de revisión para identificar la situación de cada vehículo y reunir antecedentes que permitan avanzar en la investigación".

En total, durante las primeras diligencias se logró recuperar 17 vehículos con encargo vigente, de los cuales 14 fueron encontrados en la jurisdicción de Las Compañías, en La Serena, y tres en la comuna de Coquimbo.

Entre los automóviles localizados destacan vehículos de alta gama de marcas como Porsche, Jaguar, BMW y Mini Cooper, entre otros.

Por ahora, 12 de los vehículos recuperados ya fueron restituidos a sus legítimos propietarios, permitiendo que quienes fueron víctimas de estos delitos puedan recuperar sus bienes.

PURANOTICIA