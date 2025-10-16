Desarticulan organización criminal transnacional que operaba en el sur realizando préstamos bajo la modalidad del “gota a gota”

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Ancud de la Policía de Investigaciones (PDI) desarticularon una organización criminal de carácter transnacional, integrada en su mayoría por ciudadanos colombianos, la cual operaba en la zona sur del país realizando préstamos bajo la modalidad del “gota a gota”.

Tras un proceso investigativo de un año que inició, se logró establecer la presencia de una organización que operaba en la isla de Chiloé, además de otros puntos del país, la cual contaba con líderes, brazos operativos y testaferros, quienes realizaban préstamos de dinero de manera informal.

La estructura delictual otorgaba créditos con pago diario a 20 días, con un interés del 20%, siendo las víctimas contactadas por los brazos operativos, solicitando posteriormente el pago de las cuotas mediante personas dedicadas a la recaudación de los dineros.

A través de un operativo denominado “Sin Salida", el cual contó con la participación de más de 60 detectives de las Prefectura de Chiloé, Llanquihue y Osorno, se allanaron de manera simultánea un total de 8 inmuebles, de ellos 4 domicilios en Castro; 1 en Chonchi; 2 en Puerto Montt y 1 en Temuco.

La operación permitió la captura de 13 personas, 9 colombianos y 4 chilenos. Además, el mismo día se materializó la detención de la líder de la estructura en la ciudad de Antofagasta, también de nacionalidad colombiana, por lo que en total fueron aprehendidas 14 personas.

En la instancia, se incautó en total más de $62 millones de dinero en efectivo; 151.900 en dinero colombiano de distinta denominación; 14.900 en dinero argentino; 3.850 en dinero dominicano y 1.484 dólares americanos.

Junto con ello se incautaron 4 vehículos motorizados, entre camioneta y motos, además de una gran cantidad de celulares; cuadernos, libretas y aparatos electrónicos utilizados por los integrantes de la organización para llevar el registro contable de los préstamos informales y de sus víctimas.

Asimismo, se encontró una libreta de Acuerdo de Unión Civil. De acuerdo a la investigación, los extranjeros utilizaban esta modalidad para regularizar su situación migratoria en Chile, e incluso pagaban por efectuar este contrato legal.

De los 10 ciudadanos colombianos detenidos, 5 de ellos permanecían irregular en nuestro país.

En el marco de esta investigación, también se trabaja con el Departamento de Asuntos Internacionales de la PDI e Interpol, dado que las diligencias continúan ante sujetos de interés policial que estarían en el extranjero.

Los detenidos fueron puestos a disposición de tribunales por los delitos de asociación delictual y usura, entre otros ilícitos.

(Imagen: PDI)

PURANOTICIA