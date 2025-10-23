Desarticulan organización criminal en Valdivia: Ocho detenidos e incautación de armas y drogas

En un operativo conjunto desarrollado por la Fiscalía Regional de Los Ríos y personal especializado del OS7 de Carabineros de Valdivia, se logró la detención de ocho personas vinculadas a una organización dedicada al tráfico de drogas y la tenencia ilegal de armas.

El procedimiento se llevó a cabo tras una orden judicial que permitió el ingreso y registro de varios domicilios en distintos sectores de la ciudad de Valdivia.

Durante las diligencias, los efectivos policiales intervinieron inmuebles ubicados en las calles Caucau, Ingeniero Raúl Sáez, Gaspar de Ahumada y Coronel Santiago Bueras de las poblaciones Guacamayo e Independencia, donde se incautó una importante cantidad de sustancias ilícitas, entre ellas 1 kilo 968 gramos de marihuana y 89 plantas de marihuana, además de armas de fuego y municiones, con un avalúo de 300 millones de pesos. También se decomisaron elementos utilizados para la dosificación de droga, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

La Fiscalía informó que de los ocho detenidos, siete pasarán este viernes a audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Valdivia, donde se formalizará la investigación por delitos de tráfico ilícito de drogas, plantación de especies del género cannabis sativa, tenencia ilegal de arma de fuego y municiones. En la instancia, además, se evaluará la solicitud de medidas cautelares en su contra.

Según lo señalado por el fiscal Alex Montesinos, de la unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía de Los Ríos, este procedimiento es el resultado de una investigación que buscaba identificar a integrantes de una agrupación delictual dedicada a la distribución de drogas y al acopio de armamento en la capital regional.

Está investigación permitió neutralizar una red que representaba un riesgo para la seguridad de los vecinos de Valdivia, reafirmando el compromiso institucional con la persecución del crimen organizado y el combate al tráfico de drogas en la zona.

