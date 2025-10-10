Desarticulan clan familiar dedicado a la venta de drogas en Tocopilla: se incautaron armas, droga y vehículos

Una investigación de la Fiscalía de Tocopilla y la Policía de Investigaciones (PDI) condujo a la detención de un hombre y tres mujeres, todos de nacionalidad chilena, quienes se dedicaban a la venta de diversos tipos de drogas en dicha ciudad.

Los imputados fueron aprehendidos en allanamientos desarrollados en tres domicilios ubicados en distintos sectores de Tocopilla, diligencia donde se incautó marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta base y otros elementos empleados para abultar la droga.

En el procedimiento también se recuperó una pistola marca Glock, municiones, una importante suma de dinero en efectivo y dos vehículos.

El Ministerio Público formalizó a los detenidos por el delito de tráfico de drogas e infracciones a la ley de control de armas, y solicitó para todos ellos la cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de sociedad, medida que fue concedida por el tribunal.

Según informó el fiscal de Tocopilla, Andrés Godoy, los detenidos corresponden a una mujer, dos hijos y la pareja de uno de estos últimos.

“Se trata de una investigación de larga data que veníamos desarrollando junto a la PDI, como parte de una estrategia instruida por nuestro fiscal regional en orden a perseguir el tráfico de drogas que se produce al interior de las comunas y que afecta la convivencia y seguridad de los vecinos”, dijo el persecutor.

El Juzgado de Garantía de Tocopilla dispuso un plazo de investigación de 120 días.

(Imagen: PDI)

PURANOTICIA