Denuncian que profesores de Atacama recibieron sueldos íntegros pese al paro y que dieron clases particulares a alumnos afectados

El Colegio de Profesores de Atacama mantuvo una paralización de actividades por 83 días en 46 establecimientos de la región, lo que afectó a más de 30 mil escolares que no pudieron asistir a las escuelas del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), con fuerte impacto en su educación.

Integrantes de la organización Escuelas Abiertas viajaron a la región para constatar el denominado “retorno educativo” de las comunidades, donde visitaron cuatro establecimientos de Copiapó y Tierra Amarilla, además de la Universidad de Atacama, en donde se entrevistaron con apoderados y directores, según consigna El Mercurio.

La profesora María Teresa Romero y la historiadora y autora infantil Valentina Rebolledo comprobaron en terreno que “los alumnos, en vez de volver a una jornada normal, retornaron de manera parcial y fragmentada. Deben hacer turnos por grupos, con jornada acotada, y con clases efectivas los martes, miércoles y jueves, ya que los días lunes y viernes se realiza trabajo administrativo”.

Además, uno de los puntos que revelan en el informe que elaboraron es que los docentes en paro, junto con recibir su sueldo normalmente (el SLEP no descontó los días no trabajados) ofrecían clases particulares a los mismos escolares a los que no les prestaban el servicio educativo en las aulas.

Esa crítica la realizó el director de la escuela Vicente Sepúlveda Rojo, Juan Espinoza, quien dijo que "los profesores siguieron recibiendo su sueldo y, además, durante el paro trabajaron como Uber o haciendo clases particulares a sus propios alumnos y hoy, el poder tácito está en los profesores”.

El docente también criticó que hubo “negligencias en la implementación del SLEP de Atacama. Acá no se respondió a las demandas territoriales y le dieron cargos a gente poco capacitada”.

Jocelyn Manríquez es apoderada del Liceo de Música de Copiapó, y relató que “los niños están con mayores problemas socioemocionales y han retrocedido en aprendizajes”.

La mujer cita el ejemplo de su hija, quien este año egresó de 4° medio. “Cayó en depresión por no asistir a clases y no pudo dar la PAES, no sabe qué va a ser de su futuro, le falta motivación”.

Similar opinión tiene Jacqueline Godoy, apoderada de la escuela Vicente Sepúlveda, quien aseguró que “los apoderados estamos decepcionados de los profesores, ya que vemos a los niños vegetativos en sus casas”.

Según la cofundadora de Escuelas Abiertas, Romero, “es necesario que los SLEP estén liderados por expertos en gestión pública para poder tomar las decisiones adecuadas de gestión de recursos, administración y gestión pedagógica”, por lo que “es imprescindible entregar mayores atribuciones y autonomía a los directores escolares para que puedan gestionar sus recursos y elegir a sus equipos”.

Por su parte, Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, considera que “la información levantada es de la mayor gravedad. El Colegio de Profesores parece haber montado un simulacro de clases en Atacama engañando a la opinión pública”.

El reporte concluye que “creemos que ante la envergadura de la gravedad educacional que se ha vivido, es fundamental una ayuda público-privada que se enfoque en dar apoyo y nivelar a estudiantes de enseñanza básica. Es en ese este momento donde se deben cimentar las bases del proceso de lectoescritura que ha sido tan interrumpido durante los últimos años”.

Y reprocha que la definición del Colegio de Profesores de “todos o ninguno”, sólo “refleja irresponsabilidad”, pues no se pone al estudiante al centro de la discusión, y asimismo, “no se justifica que por este motivo miles de estudiantes hayan perdido tres meses de clases, y que no haya voluntad de ponerse de acuerdo ni de buscar soluciones”.

