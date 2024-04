Delincuencia desatada en Viña del Mar: Desesperado llamado de viñamarinos al Gobierno para frenar ola de delitos

Tras nuevos hechos de violencia en el centro de Viña del Mar durante este fin de semana, y lo acontecido hace algunas semanas atrás con el asesinato de un padre en el centro de la ciudad y a plena luz del día en medio de un intento de asalto, además de los constantes asaltos y robos a casas y transeúntes que denunciaron vecinos de la zona oriente de la Población Vergara, varios viñamarinos, entre dirigentes vecinales, comerciantes y concejales, hacen un urgente y desesperado llamado a tomarse en serio el problema y ejecutar medidas de fondo para frenar los delitos y la sensación de inseguridad que les impide desde salir a trabajar tranquilos hasta caminar por la calle a disfrutar de la denominada “Ciudad Jardín”.

La vocera del Observatorio Ciudadano de Viña del Mar, Jenny Carreño, pide tomar medidas en serio que sean más que soluciones parche o reactivas: “Como viñamarina y dirigenta social tengo la impresión de que tenemos un escenario lamentable de violencia delictual en nuestra ciudad. No es un tema sólo de ahora, el año pasado rankeamos como la ciudad con mayor cantidad de homicidios en todo el país, entonces es como para preocuparse porque afecta la calidad de vida y también el desplazamiento, la capacidad de insertarse en el desarrollo de la ciudad, no sólo por los turistas en una ciudad turística, sino también porque afecta la vida de la gente que habitamos la ciudad. Uno se niega a compartir ciertos horarios, lugares o condiciones para evitar el riesgo de ser violentado. La situación es bastante grave pero vemos que nuestras autoridades no han sabido, no han tenido la sabiduría o no han tenido el compromiso político como para generar estrategias serias y profundas al respecto, estrategias integrales. En general acá los temas se han abordado en la medida que son noticia, de forma reactiva, no obedece a planes estratégicos que sean efectivos y que se construyan con la población”.

La dirigente también de la Corporación de Agrupaciones Sociales de Forestal (Codefo) lamenta que no ha habido “prevención temprana ni policial, porque acá no se ha invertido en lo que se necesita. Hace 10 años tenemos acá en Forestal un proyecto pendiente de ejecución de la subcomisaría y no ha pasado nada, y acá vemos que ninguna autoridad ha movido un dedo por hacer esto, y si se ha visibilizado es porque los vecinos estamos dando esa pelea, pero no vemos a la autoridad comunal o regional preocupada de que se concrete una comisaría en un sector donde el año pasado hubo cerca de 15 asesinatos”.

MODELO ACTUAL NO SIRVE

Por eso, analiza la solicitud de poner militares en las calles hecha por el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, y señala que hay que focalizarse en los más jóvenes, porque “qué se hizo para llegar a eso, ¿se ha invertido en prevención temprana? ¿Se ha hecho un trabajo serio en las cárceles con los primerizos, adultos jóvenes que ingresan por primera vez a la cárcel? ¿Se le ha hecho un seguimiento y acompañamiento real en su reinserción? Esas personas salen y van a volver a incurrir en delitos si no se hace algo distinto. ¿Se ha invertido en los niños, de forma territorializada, focalizándose en los menores que están recién incurriendo en una carrera de infracción a la ley? ¿A los niños que roban en supermercados, fuera del sistema escolar, que se están acercando a la dinámica del narcotráfico, se ha hecho algo con ellos? Nada. Y lo que se ha hecho ha sido copiado de otros modelos estandarizados que han sido súper inefectivos”.

De hecho, recuerda que “las personas que han estado vinculadas a situaciones de violencia dura, barrial, son niños de 16, 18, 15, 19 años, y ¿dónde están esos programas? Eso no sirve. No podemos pensar en militarizar, una medida extrema, si no se ha hecho lo anterior. Y eso no se ha hecho ni para el plan de Viña ni para los cerros de la ciudad, están totalmente al debe, mientras nosotros como ciudadanía estamos padeciendo esto y encerrándonos en nuestras casas, además sin tener la locomoción acorde que nos acerque a nuestros domicilios”.

"HAY IMPUNIDAD"

Javier Álvarez, presidente de la Asociación Gastronómica y Cultural Barrio Poniente de Viña del Mar, confiesa que el tema de la delincuencia los tiene “más que sobrepasados”. Como agrupación llevan más de 9 años viendo cómo va empeorando la situación en la ciudad y, cuenta que “hemos advertido lo que ocurre y la impunidad que sienten los delincuentes cada vez que hemos logrado que se capture alguno por delitos a robo en lugar no habitado o asaltos, robo a autos, queda libre inmediatamente, entonces esa impunidad cada día ha hecho que se haya incrementado más o más el delito”.

Durante el último tiempo, advierte que el tipo de delitos ha mutado, pues ahora los hechos que ocurren son mucho más violentos, y eso se viene dando -afirma- desde el estallido social. "Hay nuevos tipos de delitos, los asaltos son con cuchillo, pistola, las riñas terminan en balacera, cosa que hace unos años no se veía, y habíamos advertido esta situación pero no pasa nada. Si bien Seguridad Ciudadana puede tener buenas intenciones, los Carabineros y la PDI, la verdad es que tenemos un gran problema con el Poder Judicial y los fiscales que dejan a todos libres, y eso nos ha ido afectando mucho, tanto así que hace un par de veranos murió una persona en el borde costero, el verano siguiente, el pasado, murieron dos personas, una previa al verano y una durante el verano, y ahora acaba de morir un viñamarino de 40 años frente a su familia asesinado en 2 Norte y nos tiene muy preocupados como viñamarinos, porque esto está tan normalizado. Hay gente tomando en la vía pública, consumiendo droga y nadie les hace nada, y luego se pueden poner violentos y causan riñas”.



Por eso, pide “que se fiscalice y controlen las incivilidades y se haga un acompañamiento a estas personas, nosotros pensábamos que el cambio en el gobierno y en la municipalidad iba a ayudar a este tipo de problemas mediante un acompañamiento a las personas que sufren alcoholismo, drogadicción, y la verdad es que siguen igual de abandonados, al igual de quienes tienen esquizofrenia, pues acá tenemos lleno de esquizofrénicos abandonados por el Estado ya que los hospitales están colapsados y ellos están abandonados y generan situaciones de violencia y peligro para los vecinos. Llamamos a la municipalidad, a la delegación presidencial, a la subsecretaría del delito a que haga un oficio a los marinos para que también pongan ojo en el borde costero por las incivilidades que ocurren allí y también a los hospitales para que se habiliten camas para ayudar a estas personas”.

“Necesitamos que se pongan de acuerdo, que avancen, que trabajen y no se demoren tanto. Hay mucho tema político, muchas visiones diferentes, pero al final dejan de lado lo más importante que es la seguridad de los viñamarinos y chilenos”, concluyó.

¿VALPARAÍSO 2.0?

La edil Antonia Scarella reclama que “la delincuencia en Viña pareciera ya estar bajo ningún control, los esfuerzos de Carabineros no son suficientes y necesitamos medidas concretas por parte del Gobierno tanto regional como nacional, partiendo por la mayor dotación de carabineros. Hay sectores completos de la ciudad que cuentan con dos o tres carabineros que deben cubrir todos los requerimientos y casos que se presentan a diario”.

Por otro lado, aseguró que “efectivamente nuestra ciudad se está convirtiendo en una ciudad insegura y ahí el municipio también tiene responsabilidad. Hemos solicitado que se refuerce Seguridad Ciudadana, que se dé mayor dotación, invirtamos ahí los recursos. Sin embargo, no se ha logrado combatir el comercio ambulante, por el contrario pareciera estar cada vez peor. La administración se luce con la compra de camionetas y motocicletas pero estas no sirven de nada si no hay un importante número de patrulleros en las calles”.

Además, apuntó a cómo el riesgo mella la calidad turística de la ciudad: “Podríamos caer en un Valparaíso 2.0, claro que es probable… hoy salir a comer a las 21.00 horas con tu familia en los barrios más turísticos de la ciudad puede costarte la vida”.

Sandro Puebla, concejal de Viña del Mar, también pide que se ponga seriedad a la estrategia para enfrentar esta crisis. “Yo me temo que el tema de la delincuencia cada día está más presente en Viña y la sensación de inseguridad de los vecinos y de quienes nos visitan va en aumento. Yo esperaría que las autoridades del Gobierno y las policías puedan implementar planes especiales para abordar este tema y desde el municipio apoyemos y destinemos una parte importante de los recursos que provienen del Casino para mejorar la seguridad de la ciudad en mejoramiento de la iluminación, recuperación de espacios públicos e incluso en financiar proyectos que tengan las policías. Estamos en una situación de urgencia y todos tenemos que aportar para mejorar la seguridad de Viña”.

El concejal y presidente de la comisión de Seguridad de la Municipalidad de Viña del Mar, Pablo González, reconoció que “si bien hay que elaborar una estrategia de intervención focalizada desde un principio de la realidad que permita identificar los distintos factores que concursan para que se produzcan hechos delictuales, el centro debe estar no solo en la comisión de los delitos sino también en lo que provoca la sensación de inseguridad de las personas que a veces es mayor que los delitos mismos que se producen. Esa es una tarea que tienen las policías a través de las cartografías, las planimetrías que tienen respecto de dónde se concentra la mayor cantidad de delitos y denuncias, y poder desde ahí, de manera colaborativa entre el municipio, la delegación presidencial y las policías, generar estrategia. Porque yo creo que lo que hoy busca la ciudadanía son acciones concretas que permitan despejar ese miedo que muchas veces tienen a lo que es un derecho que no se puede desconocer que es el libre tránsito y la seguridad”.

Y si bien es cierto, el Municipio de Viña del Mar dio a conocer hace unos días que puso en marcha un nuevo recambio de luminarias en la ciudad que inició la licitación para reponer las luces de la plaza de Miraflores Bajo y así potenciar la iluminación pública de este sector de la ciudad, no hay más detalles de qué se está haciendo en pos de mejorar la prevención y seguridad de la ciudad. Puranoticia.cl consultó durante varios días al Departamento de Prensa sobre este tema, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta, lo que también ocurrió al consultar a la Delegación Presidencial Regional, organismo gubernamental encargado de coordinar y tomar decisiones en torno a los problemas de seguridad en la Región de Valparaíso.

PURANOTICIA